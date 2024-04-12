https://ria.ru/20240412/leopardy-1939491733.html

В Приморье на видео попало "свидание" под трассой редких леопардов

В Приморье на видео попало "свидание" под трассой редких леопардов - РИА Новости, 12.04.2024

В Приморье на видео попало "свидание" под трассой редких леопардов

Ученые получили видео "свидания" дальневосточных леопардов в тоннеле под автотрассой у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T04:09

2024-04-12T04:09

2024-04-12T04:09

фгбу "земля леопарда"

приморский край

китай

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Ученые получили видео "свидания" дальневосточных леопардов в тоннеле под автотрассой у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение. "Уникальное видео ночного рандеву засняла одна из фотоловушек "Земли леопарда", установленная в так называемой водопропускной конструкции. Специалисты установили камеру для отслеживания переходов животных через линейные объекты вне заповедных территорий. Спустя время в не совсем подходящем для романтики месте показались два диких леопарда", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что если рядом фиксируются две разнополых особи леопарда, то это либо мама с котенком, либо "свидание". По узору пятен на шкуре установлено, что на видео - самец под номером Leo 285M, который освоился в данном районе относительно недавно. Следом за ним в водопропускную конструкцию зашла самка Leo 142F. Годом ранее она фиксировалась с котятами-подростками. Ее детеныши подросли и покинули ее. Изучив вход в тоннель, леопарды вернулись тем же путем. "Подобные объекты не могут не привлекать внимания леопардов, которые известны своей склонностью к использованию пещер, ходов и всевозможных углублений в скалах. Поэтому похожие элементы среды, даже если они антропогенного происхождения, леопарды будут исследовать и посещать, а может, использовать для переходов под дорогами", – рассказала старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина. Леопарды размножаются круглый год. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после они расходятся. В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются до трех котят, в воспитании которых самец не участвует. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20240411/leopard-1939250951.html

https://ria.ru/20240405/leopard-1937945399.html

https://ria.ru/20240329/leopard-1936631454.html

приморский край

китай

россия

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фгбу "земля леопарда", приморский край, китай, россия