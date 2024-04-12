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В Приморье на видео попало "свидание" под трассой редких леопардов - РИА Новости, 12.04.2024
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04:09 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/leopardy-1939491733.html
В Приморье на видео попало "свидание" под трассой редких леопардов
В Приморье на видео попало "свидание" под трассой редких леопардов - РИА Новости, 12.04.2024
В Приморье на видео попало "свидание" под трассой редких леопардов
Ученые получили видео "свидания" дальневосточных леопардов в тоннеле под автотрассой у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T04:09
2024-04-12T04:09
фгбу "земля леопарда"
приморский край
китай
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Ученые получили видео "свидания" дальневосточных леопардов в тоннеле под автотрассой у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение. "Уникальное видео ночного рандеву засняла одна из фотоловушек "Земли леопарда", установленная в так называемой водопропускной конструкции. Специалисты установили камеру для отслеживания переходов животных через линейные объекты вне заповедных территорий. Спустя время в не совсем подходящем для романтики месте показались два диких леопарда", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что если рядом фиксируются две разнополых особи леопарда, то это либо мама с котенком, либо "свидание". По узору пятен на шкуре установлено, что на видео - самец под номером Leo 285M, который освоился в данном районе относительно недавно. Следом за ним в водопропускную конструкцию зашла самка Leo 142F. Годом ранее она фиксировалась с котятами-подростками. Ее детеныши подросли и покинули ее. Изучив вход в тоннель, леопарды вернулись тем же путем. "Подобные объекты не могут не привлекать внимания леопардов, которые известны своей склонностью к использованию пещер, ходов и всевозможных углублений в скалах. Поэтому похожие элементы среды, даже если они антропогенного происхождения, леопарды будут исследовать и посещать, а может, использовать для переходов под дорогами", – рассказала старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина. Леопарды размножаются круглый год. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после они расходятся. В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются до трех котят, в воспитании которых самец не участвует. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20240411/leopard-1939250951.html
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фгбу "земля леопарда", приморский край, китай, россия
ФГБУ "Земля леопарда", Приморский край, Китай, Россия
В Приморье на видео попало "свидание" под трассой редких леопардов

Ученые получили видео "свидания" дальневосточных леопардов в тоннеле под трассой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Ученые получили видео "свидания" дальневосточных леопардов в тоннеле под автотрассой у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.
«
"Уникальное видео ночного рандеву засняла одна из фотоловушек "Земли леопарда", установленная в так называемой водопропускной конструкции. Специалисты установили камеру для отслеживания переходов животных через линейные объекты вне заповедных территорий. Спустя время в не совсем подходящем для романтики месте показались два диких леопарда", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что если рядом фиксируются две разнополых особи леопарда, то это либо мама с котенком, либо "свидание".
По узору пятен на шкуре установлено, что на видео - самец под номером Leo 285M, который освоился в данном районе относительно недавно. Следом за ним в водопропускную конструкцию зашла самка Leo 142F. Годом ранее она фиксировалась с котятами-подростками. Ее детеныши подросли и покинули ее.
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"Подобные объекты не могут не привлекать внимания леопардов, которые известны своей склонностью к использованию пещер, ходов и всевозможных углублений в скалах. Поэтому похожие элементы среды, даже если они антропогенного происхождения, леопарды будут исследовать и посещать, а может, использовать для переходов под дорогами", – рассказала старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина.
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Леопарды размножаются круглый год. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после они расходятся. В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются до трех котят, в воспитании которых самец не участвует.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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