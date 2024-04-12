https://ria.ru/20240412/lekarstva-1939583804.html
В США заявили о рекордной нехватке лекарств всех видов
В США заявили о рекордной нехватке лекарств всех видов - РИА Новости, 12.04.2024
В США заявили о рекордной нехватке лекарств всех видов
США столкнулись с рекордной нехваткой лекарств всех видов в США, сообщило Американское общество фармацевтов системы здравоохранения на своем сайте. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:52
2024-04-12T12:52
2024-04-12T14:09
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США столкнулись с рекордной нехваткой лекарств всех видов в США, сообщило Американское общество фармацевтов системы здравоохранения на своем сайте. "В течение первого квартала 2024 года <...> установлено 323 активных случая дефицита. Это рекордный показатель, превзошедший предыдущий рекорд в 320 случаев дефицита в 2014 году. <...> На федеральном уровне предстоит проделать большую работу, чтобы устранить основные причины нехватки лекарств", — отметили в организации.Особую обеспокоенность вызвала нехватка стерильных инъекционных лекарств, в том числе препаратов для химиотерапии для лечения рака и лекарств для экстренной помощи, хранящихся в больничных процедурных кабинетах. Также серьезной проблемой для врачей и пациентов остается сохраняющаяся в стране нехватка методов лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Организация уже сообщала летом прошлого года о результатах своего исследования нехватки лекарств в стране и призвала принять меры по устранению почти рекордного дефицита, но, как отметили в Американском обществе фармацевтов, с тех пор ситуация ухудшилась. Тем не менее несколько рекомендаций от организации сейчас рассматривают в Белом доме, конгрессе и Министерстве здравоохранения.
https://ria.ru/20240403/lekarstvo-1937551534.html
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в мире, сша
В США заявили о рекордной нехватке лекарств всех видов
Американское общество фармацевтов обеспокоено рекордной нехваткой лекарств
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
США столкнулись с рекордной нехваткой лекарств всех видов в США, сообщило Американское общество фармацевтов системы здравоохранения на своем сайте
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"В течение первого квартала 2024 года <...> установлено 323 активных случая дефицита. Это рекордный показатель, превзошедший предыдущий рекорд в 320 случаев дефицита в 2014 году. <...> На федеральном уровне предстоит проделать большую работу, чтобы устранить основные причины нехватки лекарств", — отметили в организации.
Особую обеспокоенность вызвала нехватка стерильных инъекционных лекарств, в том числе препаратов для химиотерапии для лечения рака и лекарств для экстренной помощи, хранящихся в больничных процедурных кабинетах.
Также серьезной проблемой для врачей и пациентов остается сохраняющаяся в стране нехватка методов лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Организация уже сообщала летом прошлого года о результатах своего исследования нехватки лекарств в стране и призвала принять меры по устранению почти рекордного дефицита, но, как отметили в Американском обществе фармацевтов, с тех пор ситуация ухудшилась.
Тем не менее несколько рекомендаций от организации сейчас рассматривают в Белом доме, конгрессе и Министерстве здравоохранения.