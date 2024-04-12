https://ria.ru/20240412/lavrov-1939643781.html
Лавров встретился с главой МИД Таджикистана
Лавров встретился с главой МИД Таджикистана - РИА Новости, 12.04.2024
Лавров встретился с главой МИД Таджикистана
Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ провел встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:35
2024-04-12T15:35
2024-04-12T15:54
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ провел встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, передает корреспондент РИА Новости.В этом году Россия председательствует в Содружестве. Последняя встреча министров прошла в октябре 2023 года в Бишкеке.
https://ria.ru/20240409/lavrov-1938777837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, снг, в мире, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, бишкек, россия
Таджикистан, СНГ, В мире, Сергей Лавров, Сироджиддин Мухриддин, Бишкек, Россия
Лавров встретился с главой МИД Таджикистана
Лавров на полях СМИД СНГ встретился с главой МИД Таджикистана