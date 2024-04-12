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Лавров встретился с главой МИД Таджикистана - РИА Новости, 12.04.2024
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15:35 12.04.2024 (обновлено: 15:54 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/lavrov-1939643781.html
Лавров встретился с главой МИД Таджикистана
Лавров встретился с главой МИД Таджикистана - РИА Новости, 12.04.2024
Лавров встретился с главой МИД Таджикистана
Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ провел встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:35
2024-04-12T15:54
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ провел встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, передает корреспондент РИА Новости.В этом году Россия председательствует в Содружестве. Последняя встреча министров прошла в октябре 2023 года в Бишкеке.
https://ria.ru/20240409/lavrov-1938777837.html
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таджикистан, снг, в мире, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, бишкек, россия
Таджикистан, СНГ, В мире, Сергей Лавров, Сироджиддин Мухриддин, Бишкек, Россия
Лавров встретился с главой МИД Таджикистана

Лавров на полях СМИД СНГ встретился с главой МИД Таджикистана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ провел встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году Россия председательствует в Содружестве. Последняя встреча министров прошла в октябре 2023 года в Бишкеке.
Встреча Лаврова и Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Лавров и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине
9 апреля, 11:06
 
ТаджикистанСНГВ миреСергей ЛавровСироджиддин МухриддинБишкекРоссия
 
 
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