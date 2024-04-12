https://ria.ru/20240412/lavrov-1939643781.html

Лавров встретился с главой МИД Таджикистана

Лавров встретился с главой МИД Таджикистана - РИА Новости, 12.04.2024

Лавров встретился с главой МИД Таджикистана

Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ провел встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:35

2024-04-12T15:35

2024-04-12T15:54

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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" заседания Совета министров иностранных дел СНГ провел встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, передает корреспондент РИА Новости.В этом году Россия председательствует в Содружестве. Последняя встреча министров прошла в октябре 2023 года в Бишкеке.

https://ria.ru/20240409/lavrov-1938777837.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таджикистан, снг, в мире, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, бишкек, россия