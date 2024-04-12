https://ria.ru/20240412/lavrov-1939616575.html

На СМИД СНГ обсудили вмешательство в дела объединения, заявил Лавров

На СМИД СНГ обсудили вмешательство в дела объединения, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2024

На СМИД СНГ обсудили вмешательство в дела объединения, заявил Лавров

На заседании совета министров иностранных дел СНГ в Минске обсудили вмешательство внешних сил в дела государств объединения, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:20

2024-04-12T14:20

2024-04-12T14:20

россия

минск

сша

сергей лавров

одкб

снг

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МИНСК, 12 апр — РИА Новости. На заседании совета министров иностранных дел СНГ в Минске обсудили вмешательство внешних сил в дела государств объединения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Да, обсуждалась (тема вмешательства внешних сил в дела стран СНГ - ред.) на заседании в узком составе.... Все всё прекрасно понимают. США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы нашего общего пространства, пытаются подорвать договоренности о стабилизации ситуации на Южном Кавказе, не хотят позволить реализации договоренностей, которые при содействии России были достигнуты между Арменией и Азербайджаном", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД СНГ. Он добавил, что Вашингтон активно пытается внедряться в Центральную Азию и создает там форматы, направленные против России, при этом публично Штаты заявляют о желании добиться "реального суверенитета" для стран на постсоветском пространстве. "Под огромным давлением наши союзники, стратегические партнеры сохраняют приверженность всем базовым принципам, на которых зиждется сотрудничество в рамках СНГ, ОДКБ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Я уверен, что в стратегическом плане линия Запада обречена на провал", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937812224.html

https://ria.ru/20240313/vybory-1932805103.html

россия

минск

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, минск, сша, сергей лавров, одкб, снг, евразийский экономический союз, в мире