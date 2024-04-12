https://ria.ru/20240412/lavrov-1939616575.html
На СМИД СНГ обсудили вмешательство в дела объединения, заявил Лавров
На СМИД СНГ обсудили вмешательство в дела объединения, заявил Лавров - РИА Новости, 12.04.2024
На СМИД СНГ обсудили вмешательство в дела объединения, заявил Лавров
На заседании совета министров иностранных дел СНГ в Минске обсудили вмешательство внешних сил в дела государств объединения, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:20
2024-04-12T14:20
2024-04-12T14:20
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МИНСК, 12 апр — РИА Новости. На заседании совета министров иностранных дел СНГ в Минске обсудили вмешательство внешних сил в дела государств объединения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Да, обсуждалась (тема вмешательства внешних сил в дела стран СНГ - ред.) на заседании в узком составе.... Все всё прекрасно понимают. США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы нашего общего пространства, пытаются подорвать договоренности о стабилизации ситуации на Южном Кавказе, не хотят позволить реализации договоренностей, которые при содействии России были достигнуты между Арменией и Азербайджаном", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД СНГ. Он добавил, что Вашингтон активно пытается внедряться в Центральную Азию и создает там форматы, направленные против России, при этом публично Штаты заявляют о желании добиться "реального суверенитета" для стран на постсоветском пространстве. "Под огромным давлением наши союзники, стратегические партнеры сохраняют приверженность всем базовым принципам, на которых зиждется сотрудничество в рамках СНГ, ОДКБ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Я уверен, что в стратегическом плане линия Запада обречена на провал", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937812224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, минск, сша, сергей лавров, одкб, снг, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Минск, США, Сергей Лавров, ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз, В мире
На СМИД СНГ обсудили вмешательство в дела объединения, заявил Лавров
Лавров: на СМИД СНГ обсудили вмешательство внешних сил в дела объединения