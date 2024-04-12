https://ria.ru/20240412/lavrov-1939610317.html

Лавров прокомментировал возможный ультиматум после конференции в Швейцарии

Лавров прокомментировал возможный ультиматум после конференции в Швейцарии - РИА Новости, 12.04.2024

Лавров прокомментировал возможный ультиматум после конференции в Швейцарии

Возможное предъявление "коллективного ультиматума" России на конференции в Швейцарии по Украине перечеркивает любые шансы на ее успех, заявил глава МИД Сергей... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:59

2024-04-12T13:59

2024-04-12T14:28

швейцария

украина

сергей лавров

в мире

россия

владимир хохлов

дмитрий песков

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МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Возможное предъявление "коллективного ультиматума" России на конференции в Швейцарии по Украине перечеркивает любые шансы на ее успех, заявил глава МИД Сергей Лавров на брифинге."Во-первых, они (организаторы конференции в Швейцарии. — Прим. ред.) нас не собираются приглашать. Они просто откровенно заявили, что сначала нужно "оформить коллективный ультиматум" России. Ну это просто перечеркивает любые шансы на какой-либо успех этой "швейцарской затее", — объяснил он.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На ней не будет присутствовать Россия, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения на саммит, но Россия не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240411/shveytsariya-1939427224.html

https://ria.ru/20240410/ukraina-1939160313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

швейцария, украина, сергей лавров, в мире, россия, владимир хохлов, дмитрий песков