Лавров прокомментировал возможный ультиматум после конференции в Швейцарии
Лавров: ультиматум после конференции в Швейцарии перечеркнет шансы на успех
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Возможное предъявление "коллективного ультиматума" России на конференции в Швейцарии по Украине перечеркивает любые шансы на ее успех, заявил глава МИД Сергей Лавров на брифинге.
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"Во-первых, они (организаторы конференции в Швейцарии. — Прим. ред.) нас не собираются приглашать. Они просто откровенно заявили, что сначала нужно "оформить коллективный ультиматум" России. Ну это просто перечеркивает любые шансы на какой-либо успех этой "швейцарской затее", — объяснил он.
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Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На ней не будет присутствовать Россия, но ожидаются до 120 глав государств.
Пресс-секретарь посольства в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения на саммит, но Россия не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.