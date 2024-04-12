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Глава МЧС прибыл в Алтайский край
Глава МЧС прибыл в Алтайский край - РИА Новости, 12.04.2024
Глава МЧС прибыл в Алтайский край
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, где оценит обстановку и проверит работы по ликвидации последствий паводка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:59
2024-04-12T19:59
2024-04-12T20:02
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
наводнения в россии — 2024
россия
виктор томенко
весенние паводки
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, где оценит обстановку и проверит работы по ликвидации последствий паводка, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале."В Алтайский край прибыл глава МЧС России. Министр МЧС России Александр Куренков вместе с Губернатором Алтайского края Виктором Томенко оценит оперативную обстановку, складывающуюся в регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что Куренков проверит работы по ликвидации последствий паводка и оказание помощи населению. Также он проконтролирует меры поддержки и процесс выплат пострадавшим от паводка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), наводнения в россии — 2024, россия, виктор томенко, весенние паводки
Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Наводнения в России — 2024, Россия, Виктор Томенко, Весенние паводки
Глава МЧС прибыл в Алтайский край
Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край, где оценит обстановку с паводком