https://ria.ru/20240412/kurenkov-1939704710.html

Глава МЧС прибыл в Алтайский край

Глава МЧС прибыл в Алтайский край - РИА Новости, 12.04.2024

Глава МЧС прибыл в Алтайский край

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, где оценит обстановку и проверит работы по ликвидации последствий паводка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T19:59

2024-04-12T19:59

2024-04-12T20:02

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

наводнения в россии — 2024

россия

виктор томенко

весенние паводки

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, где оценит обстановку и проверит работы по ликвидации последствий паводка, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале."В Алтайский край прибыл глава МЧС России. Министр МЧС России Александр Куренков вместе с Губернатором Алтайского края Виктором Томенко оценит оперативную обстановку, складывающуюся в регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что Куренков проверит работы по ликвидации последствий паводка и оказание помощи населению. Также он проконтролирует меры поддержки и процесс выплат пострадавшим от паводка.

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), наводнения в россии — 2024, россия, виктор томенко, весенние паводки