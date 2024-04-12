Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС прибыл в Алтайский край - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 12.04.2024 (обновлено: 20:02 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/kurenkov-1939704710.html
Глава МЧС прибыл в Алтайский край
Глава МЧС прибыл в Алтайский край - РИА Новости, 12.04.2024
Глава МЧС прибыл в Алтайский край
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, где оценит обстановку и проверит работы по ликвидации последствий паводка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T19:59
2024-04-12T20:02
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
наводнения в россии — 2024
россия
виктор томенко
весенние паводки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936951876_0:228:960:768_1920x0_80_0_0_409ec32beca5c0d0160a4d927f18af05.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, где оценит обстановку и проверит работы по ликвидации последствий паводка, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале."В Алтайский край прибыл глава МЧС России. Министр МЧС России Александр Куренков вместе с Губернатором Алтайского края Виктором Томенко оценит оперативную обстановку, складывающуюся в регионе", - говорится в сообщении.Отмечается, что Куренков проверит работы по ликвидации последствий паводка и оказание помощи населению. Также он проконтролирует меры поддержки и процесс выплат пострадавшим от паводка.
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936951876_0:126:960:846_1920x0_80_0_0_008782764750c11875ad56fcc3f9fd54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), наводнения в россии — 2024, россия, виктор томенко, весенние паводки
Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Наводнения в России — 2024, Россия, Виктор Томенко, Весенние паводки
Глава МЧС прибыл в Алтайский край

Глава МЧС Куренков прибыл в Алтайский край, где оценит обстановку с паводком

© Фото : МЧС РоссииПоследствия наводнения в Алтайском крае
Последствия наводнения в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : МЧС России
Последствия наводнения в Алтайском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Алтайский край, где оценит обстановку и проверит работы по ликвидации последствий паводка, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"В Алтайский край прибыл глава МЧС России. Министр МЧС России Александр Куренков вместе с Губернатором Алтайского края Виктором Томенко оценит оперативную обстановку, складывающуюся в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Куренков проверит работы по ликвидации последствий паводка и оказание помощи населению. Также он проконтролирует меры поддержки и процесс выплат пострадавшим от паводка.
 
Алтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Наводнения в России — 2024РоссияВиктор ТоменкоВесенние паводки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала