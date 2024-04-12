https://ria.ru/20240412/kuleba-1939622075.html

Кулеба пригрозил вывести союзников из "зоны комфорта"

Кулеба пригрозил вывести союзников из "зоны комфорта" - РИА Новости, 12.04.2024

Кулеба пригрозил вывести союзников из "зоны комфорта"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что один из принципов военной дипломатии заключается в том, чтобы выводить партнеров из зоны комфорта. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:36

2024-04-12T14:36

2024-04-12T14:40

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что один из принципов военной дипломатии заключается в том, чтобы выводить партнеров из зоны комфорта. "Не бояться ставить друзей в неудобное положение. Обычно с друзьями мы ведем себя особенно нежно. Но в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что, если вы умрете, они положат цветы нам вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью. А вы умрете. Поэтому, если цена вашего выживания - это вытянуть друзей из зоны комфорта, то вам нужно это делать", - сказал Кулеба на форуме военной дипломатии, который транслировал МИД Украины на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, если не срабатывает дружеский разговор "за закрытыми дверями", нужно "с друзьями говорить откровенно и в присутствии других до тех пор, пока не будет результата". Также он заявил, что вопрос не в том, чтобы "не иметь плана Б, а в том, чтобы в оперативной, ежедневной деятельности все были сфокусированы на достижении плана А". Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240412/infobrics-1939567845.html

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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба