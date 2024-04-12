Рейтинг@Mail.ru
Кулеба пригрозил вывести союзников из "зоны комфорта" - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 12.04.2024 (обновлено: 14:40 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/kuleba-1939622075.html
Кулеба пригрозил вывести союзников из "зоны комфорта"
Кулеба пригрозил вывести союзников из "зоны комфорта" - РИА Новости, 12.04.2024
Кулеба пригрозил вывести союзников из "зоны комфорта"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что один из принципов военной дипломатии заключается в том, чтобы выводить партнеров из зоны комфорта. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:36
2024-04-12T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9eff32d305a87fd58288b06ebcd68d6.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что один из принципов военной дипломатии заключается в том, чтобы выводить партнеров из зоны комфорта. "Не бояться ставить друзей в неудобное положение. Обычно с друзьями мы ведем себя особенно нежно. Но в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что, если вы умрете, они положат цветы нам вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью. А вы умрете. Поэтому, если цена вашего выживания - это вытянуть друзей из зоны комфорта, то вам нужно это делать", - сказал Кулеба на форуме военной дипломатии, который транслировал МИД Украины на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, если не срабатывает дружеский разговор "за закрытыми дверями", нужно "с друзьями говорить откровенно и в присутствии других до тех пор, пока не будет результата". Также он заявил, что вопрос не в том, чтобы "не иметь плана Б, а в том, чтобы в оперативной, ежедневной деятельности все были сфокусированы на достижении плана А". Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240412/infobrics-1939567845.html
https://ria.ru/20231009/kuleba-1901533539.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d433ac1e85be83bb4294fc6c448f1721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба
Кулеба пригрозил вывести союзников из "зоны комфорта"

Кулеба назвал вывод партнеров из зоны комфорта принципом военной дипломатии

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что один из принципов военной дипломатии заключается в том, чтобы выводить партнеров из зоны комфорта.
«
"Не бояться ставить друзей в неудобное положение. Обычно с друзьями мы ведем себя особенно нежно. Но в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что, если вы умрете, они положат цветы нам вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью. А вы умрете. Поэтому, если цена вашего выживания - это вытянуть друзей из зоны комфорта, то вам нужно это делать", - сказал Кулеба на форуме военной дипломатии, который транслировал МИД Украины на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
"Погибают в первые дни": СМИ раскрыли, что полностью уничтожит Украину
Вчера, 12:23
По его словам, если не срабатывает дружеский разговор "за закрытыми дверями", нужно "с друзьями говорить откровенно и в присутствии других до тех пор, пока не будет результата". Также он заявил, что вопрос не в том, чтобы "не иметь плана Б, а в том, чтобы в оперативной, ежедневной деятельности все были сфокусированы на достижении плана А".
Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot, при этом самыми "удачливыми" он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Кулеба пригрозил тем, кто захочет предложить ему переговоры с Россией
9 октября 2023, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала