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Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта - РИА Новости, 12.04.2024
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21:01 12.04.2024 (обновлено: 21:39 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939714088.html
Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта
Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта - РИА Новости, 12.04.2024
Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта
Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T21:01
2024-04-12T21:39
юрий куклачев
россия
общество
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КРАСНОГОРСК, 12 апр - РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста."Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется... Я сейчас поеду к нему, к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается", - сказал журналистам сын артиста.По словам сына артиста, он увидел, что отцу нехорошо и вызвал скорую. "Он сел, сказал: "Дим, у меня что-то в груди, что-то не очень хорошо".Он уточнил, что за 15 минут антракта была перепланирована программа второго отделения. "Шоу все равно должно продолжаться, зритель не должен знать о том, что случилось. Поэтому мы за эти 15 минут антракта переделали полностью все второе отделение. Надеюсь, что зритель остался доволен", - добавил он.По словам сына Куклачева, такое с артистом произошло впервые, подобных проблем не было. С Куклачевым в больницу поехала его жена.Дочь Куклачева добавила, что номера в шоу достаточно сложные. "Трюки, которые он делал много лет - это нелегко", - сказала она.Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html
https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939557613.html
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юрий куклачев, россия, общество
Юрий Куклачев, Россия, Общество
Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта

Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте в Вегас холле, его увезла скорая

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЮрий Куклачев
Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юрий Куклачев. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 12 апр - РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста.
"Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется... Я сейчас поеду к нему, к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается", - сказал журналистам сын артиста.
Артист Юрий Куклачев во время представления на торжественном открытии Театра кошек после ремонта - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Биография Юрия Куклачева
Вчера, 03:01
По словам сына артиста, он увидел, что отцу нехорошо и вызвал скорую. "Он сел, сказал: "Дим, у меня что-то в груди, что-то не очень хорошо".
Он уточнил, что за 15 минут антракта была перепланирована программа второго отделения. "Шоу все равно должно продолжаться, зритель не должен знать о том, что случилось. Поэтому мы за эти 15 минут антракта переделали полностью все второе отделение. Надеюсь, что зритель остался доволен", - добавил он.
По словам сына Куклачева, такое с артистом произошло впервые, подобных проблем не было. С Куклачевым в больницу поехала его жена.
Дочь Куклачева добавила, что номера в шоу достаточно сложные. "Трюки, которые он делал много лет - это нелегко", - сказала она.
Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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