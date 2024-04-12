https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939714088.html

Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта

Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта - РИА Новости, 12.04.2024

Юрия Куклачева увезли на скорой с его концерта

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T21:01

2024-04-12T21:01

2024-04-12T21:39

юрий куклачев

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769943796_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_514646dc841133d2defa7aa199d049ec.jpg

КРАСНОГОРСК, 12 апр - РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста."Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется... Я сейчас поеду к нему, к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается", - сказал журналистам сын артиста.По словам сына артиста, он увидел, что отцу нехорошо и вызвал скорую. "Он сел, сказал: "Дим, у меня что-то в груди, что-то не очень хорошо".Он уточнил, что за 15 минут антракта была перепланирована программа второго отделения. "Шоу все равно должно продолжаться, зритель не должен знать о том, что случилось. Поэтому мы за эти 15 минут антракта переделали полностью все второе отделение. Надеюсь, что зритель остался доволен", - добавил он.По словам сына Куклачева, такое с артистом произошло впервые, подобных проблем не было. С Куклачевым в больницу поехала его жена.Дочь Куклачева добавила, что номера в шоу достаточно сложные. "Трюки, которые он делал много лет - это нелегко", - сказала она.Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939067680.html

https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939557613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий куклачев, россия, общество