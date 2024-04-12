https://ria.ru/20240412/kuklachev-1939557613.html
Мишустин поздравил Юрия Куклачева с юбилеем
Мишустин поздравил Юрия Куклачева с юбилеем - РИА Новости, 12.04.2024
Мишустин поздравил Юрия Куклачева с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем дрессировщика Юрия Куклачева, назвав его талантливым артистом, завоевавшим всенародную любовь,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:54
2024-04-12T11:54
2024-04-12T11:54
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем дрессировщика Юрия Куклачева, назвав его талантливым артистом, завоевавшим всенародную любовь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Клоун и дрессировщик, руководитель и основатель "Театра кошек Куклачева", народный артист РСФСР Юрий Куклачев отмечает в пятницу 75-летие. "Талантливый артист, основатель и бессменный художественный руководитель уникального Театра кошек, Вы завоевали всенародную любовь, внесли большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Более тридцати лет Ваши неповторимые спектакли пользуются огромной популярностью у зрителей всех возрастов, а гастроли неизменно проходят с грандиозным успехом как в России, так и во многих странах мира", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что особого уважения заслуживает благотворительная и просветительская деятельность Куклачева, а созданный им образовательный проект "Школа доброты" учит проявлять сочувствие, милосердие и сострадание к животным. Российский премьер пожелал юбиляру дальнейших успехов, новых ярких идей, крепкого здоровья ему и всей его творческой династии. Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен Премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).
https://ria.ru/20240208/muraveva-1926125385.html
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россия, рсфср, юрий куклачев, михаил мишустин, театр кошек куклачева, московский государственный университет культуры и искусств
Россия, РСФСР, Юрий Куклачев, Михаил Мишустин, Театр кошек Куклачева, Московский государственный университет культуры и искусств
Мишустин поздравил Юрия Куклачева с юбилеем
Мишустин назвал Юрия Куклачева талантливым артистом
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем дрессировщика Юрия Куклачева, назвав его талантливым артистом, завоевавшим всенародную любовь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Клоун и дрессировщик, руководитель и основатель "Театра кошек Куклачева", народный артист РСФСР Юрий Куклачев отмечает в пятницу 75-летие.
"Талантливый артист, основатель и бессменный художественный руководитель уникального Театра кошек, Вы завоевали всенародную любовь, внесли большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Более тридцати лет Ваши неповторимые спектакли пользуются огромной популярностью у зрителей всех возрастов, а гастроли неизменно проходят с грандиозным успехом как в России, так и во многих странах мира", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что особого уважения заслуживает благотворительная и просветительская деятельность Куклачева, а созданный им образовательный проект "Школа доброты" учит проявлять сочувствие, милосердие и сострадание к животным.
Российский премьер пожелал юбиляру дальнейших успехов, новых ярких идей, крепкого здоровья ему и всей его творческой династии.
Юрий Куклачев – народный артист РСФСР (1986). Удостоен Премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью "За доблестный труд" (2007). Почетный профессор Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).