https://ria.ru/20240412/kuba-1939510878.html

Facebook* удалил публикацию российского посольства на Кубе

Facebook* удалил публикацию российского посольства на Кубе - РИА Новости, 12.04.2024

Facebook* удалил публикацию российского посольства на Кубе

Администрация социальной сети Facebook* удалила публикацию российского посольства на Кубе об интервью посла Виктора Коронелли под предлогом якобы "обманных"... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:05

2024-04-12T09:05

2024-04-12T09:05

в мире

технологии

россия

куба

вашингтон (штат)

виктор коронелли

facebook

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МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Администрация социальной сети Facebook* удалила публикацию российского посольства на Кубе об интервью посла Виктора Коронелли под предлогом якобы "обманных" способов продвижения контента, что является актом цензуры в рамках гибридной войны, заявила российская дипмиссия в своем телеграм-канале. "С возмущением мы узнали, что Facebook* удалил нашу публикацию об интервью, которое посол Виктор Коронелли дал в феврале каналу RT на испанском накануне Дня российского дипломата. Причина этого произвольного действия заключается в том, что Facebook "почувствовал", что наша страница пыталась "получить лайки, подписчиков, репосты или просмотры видео обманными методами", тем самым нарушив "спам-политику" платформы", - написали российские дипломаты. В посольстве подчеркнули, что никогда не прибегают к сомнительным методам продвижения своих сообщений, осудили действия социальной сети и потребовали немедленно восстановить удаленную публикацию. "Без сомнения, это акт цензуры, часть гибридной войны, которую ведет против нашей страны коллективный Запад, в том числе в социальных сетях, подконтрольных Вашингтону и его союзникам", - сказано в тексте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240311/tramp-1932330127.html

https://ria.ru/20220314/facebook-1778022240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, куба, вашингтон (штат), виктор коронелли, facebook