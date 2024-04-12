Facebook* удалил публикацию российского посольства на Кубе
Дипмиссия России на Кубе назвала удаление Facebook интервью посла цензурой
Города мира. Гавана. Архивное фото
МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Администрация социальной сети Facebook* удалила публикацию российского посольства на Кубе об интервью посла Виктора Коронелли под предлогом якобы "обманных" способов продвижения контента, что является актом цензуры в рамках гибридной войны, заявила российская дипмиссия в своем телеграм-канале.
"С возмущением мы узнали, что Facebook* удалил нашу публикацию об интервью, которое посол Виктор Коронелли дал в феврале каналу RT на испанском накануне Дня российского дипломата. Причина этого произвольного действия заключается в том, что Facebook "почувствовал", что наша страница пыталась "получить лайки, подписчиков, репосты или просмотры видео обманными методами", тем самым нарушив "спам-политику" платформы", - написали российские дипломаты.
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В посольстве подчеркнули, что никогда не прибегают к сомнительным методам продвижения своих сообщений, осудили действия социальной сети и потребовали немедленно восстановить удаленную публикацию.
"Без сомнения, это акт цензуры, часть гибридной войны, которую ведет против нашей страны коллективный Запад, в том числе в социальных сетях, подконтрольных Вашингтону и его союзникам", - сказано в тексте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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