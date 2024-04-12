Рейтинг@Mail.ru
Facebook* удалил публикацию российского посольства на Кубе - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kuba-1939510878.html
Facebook* удалил публикацию российского посольства на Кубе
Facebook* удалил публикацию российского посольства на Кубе - РИА Новости, 12.04.2024
Facebook* удалил публикацию российского посольства на Кубе
Администрация социальной сети Facebook* удалила публикацию российского посольства на Кубе об интервью посла Виктора Коронелли под предлогом якобы "обманных"... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:05
2024-04-12T09:05
в мире
технологии
россия
куба
вашингтон (штат)
виктор коронелли
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148278/57/1482785796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e4c851f6c398b72d315ff2f609f5da3.jpg
МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Администрация социальной сети Facebook* удалила публикацию российского посольства на Кубе об интервью посла Виктора Коронелли под предлогом якобы "обманных" способов продвижения контента, что является актом цензуры в рамках гибридной войны, заявила российская дипмиссия в своем телеграм-канале. "С возмущением мы узнали, что Facebook* удалил нашу публикацию об интервью, которое посол Виктор Коронелли дал в феврале каналу RT на испанском накануне Дня российского дипломата. Причина этого произвольного действия заключается в том, что Facebook "почувствовал", что наша страница пыталась "получить лайки, подписчиков, репосты или просмотры видео обманными методами", тем самым нарушив "спам-политику" платформы", - написали российские дипломаты. В посольстве подчеркнули, что никогда не прибегают к сомнительным методам продвижения своих сообщений, осудили действия социальной сети и потребовали немедленно восстановить удаленную публикацию. "Без сомнения, это акт цензуры, часть гибридной войны, которую ведет против нашей страны коллективный Запад, в том числе в социальных сетях, подконтрольных Вашингтону и его союзникам", - сказано в тексте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240311/tramp-1932330127.html
https://ria.ru/20220314/facebook-1778022240.html
россия
куба
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148278/57/1482785796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1ab46b569cd3e2a0a57b9561bc03935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, россия, куба, вашингтон (штат), виктор коронелли, facebook
В мире, Технологии, Россия, Куба, Вашингтон (штат), Виктор Коронелли, Facebook
Facebook* удалил публикацию российского посольства на Кубе

Дипмиссия России на Кубе назвала удаление Facebook интервью посла цензурой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГорода мира. Гавана
Города мира. Гавана - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Города мира. Гавана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Администрация социальной сети Facebook* удалила публикацию российского посольства на Кубе об интервью посла Виктора Коронелли под предлогом якобы "обманных" способов продвижения контента, что является актом цензуры в рамках гибридной войны, заявила российская дипмиссия в своем телеграм-канале.
"С возмущением мы узнали, что Facebook* удалил нашу публикацию об интервью, которое посол Виктор Коронелли дал в феврале каналу RT на испанском накануне Дня российского дипломата. Причина этого произвольного действия заключается в том, что Facebook "почувствовал", что наша страница пыталась "получить лайки, подписчиков, репосты или просмотры видео обманными методами", тем самым нарушив "спам-политику" платформы", - написали российские дипломаты.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Трамп считает Facebook* врагом для людей и множества СМИ
11 марта, 16:34
В посольстве подчеркнули, что никогда не прибегают к сомнительным методам продвижения своих сообщений, осудили действия социальной сети и потребовали немедленно восстановить удаленную публикацию.
"Без сомнения, это акт цензуры, часть гибридной войны, которую ведет против нашей страны коллективный Запад, в том числе в социальных сетях, подконтрольных Вашингтону и его союзникам", - сказано в тексте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Американцы попросили Путина заблокировать Facebook в США
14 марта 2022, 11:44
 
В миреТехнологииРоссияКубаВашингтон (штат)Виктор КоронеллиFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала