https://ria.ru/20240412/krivoy_rog-1939483204.html
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T01:05
2024-04-12T01:05
2024-04-12T01:05
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кривой Рог,... сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Воздушная тревога звучит в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240411/tes-1939301239.html
https://ria.ru/20240105/vzryv-1919852892.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы