https://ria.ru/20240412/krivoy_rog-1939483204.html

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T01:05

2024-04-12T01:05

2024-04-12T01:05

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кривой Рог,... сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Воздушная тревога звучит в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240411/tes-1939301239.html

https://ria.ru/20240105/vzryv-1919852892.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф