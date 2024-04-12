Рейтинг@Mail.ru
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/krivoy_rog-1939483204.html
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.04.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T01:05
2024-04-12T01:05
в мире
украина
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f12a285dd42f9784d32bb54971170a.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Кривой Рог,... сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. Воздушная тревога звучит в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240411/tes-1939301239.html
https://ria.ru/20240105/vzryv-1919852892.html
украина
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63ab1874b5efc162120fae4e2ea8c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«
"Кривой Рог,... сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
На Украине заявили о полном уничтожении Трипольской ТЭС
Вчера, 12:05
Воздушная тревога звучит в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге
5 января, 18:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКривой РогДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала