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Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС - РИА Новости, 12.04.2024
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16:30 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kosmos-1939659008.html
Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС
Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС - РИА Новости, 12.04.2024
Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются с участниками экспедиции на Международную космическую станцию - космонавтами... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:30
2024-04-12T16:30
космос - риа наука
белоруссия
россия
земля
владимир путин
александр лукашенко
олег новицкий
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются с участниками экспедиции на Международную космическую станцию - космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской, сообщает telegram-канал "Пул первого". "Встреча с космонавтами - Героями Беларуси и России - только что началась", - говорится в сообщении. Президент Белоруссии в эти дни находится в России с рабочим визитом, в четверг состоялись его переговоры с российским коллегой. Новицкого и Василевскую 25 марта доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25", а вернулись на Землю они 6 апреля вместе с американкой Лорал О'Хара на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Василевская - первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС. Лукашенко ранее присвоил ей звание Героя Белоруссии. Также Василевская и Новицкий награждены орденами Гагарина, соответствующий указ президента РФ был опубликован в пятницу.
https://ria.ru/20240411/vasilevskaya-1939293749.html
https://ria.ru/20240322/kosmonavty-1935014587.html
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космос - риа наука, белоруссия, россия, земля, владимир путин, александр лукашенко, олег новицкий
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Россия, Земля, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Олег Новицкий
Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС

Путин и Лукашенко поговорили с космонавтами Новицким и Василевской

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская
Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются с участниками экспедиции на Международную космическую станцию - космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской, сообщает telegram-канал "Пул первого".
"Встреча с космонавтами - Героями Беларуси и России - только что началась", - говорится в сообщении.
Марина Василевская - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Первая белорусская космонавт стала Героем страны
11 апреля, 11:48
Президент Белоруссии в эти дни находится в России с рабочим визитом, в четверг состоялись его переговоры с российским коллегой.
Новицкого и Василевскую 25 марта доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25", а вернулись на Землю они 6 апреля вместе с американкой Лорал О'Хара на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.
Василевская - первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС. Лукашенко ранее присвоил ей звание Героя Белоруссии. Также Василевская и Новицкий награждены орденами Гагарина, соответствующий указ президента РФ был опубликован в пятницу.
МКС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В "Роскосмосе" рассказали, когда Новицкий и Василевская вернутся с МКС
22 марта, 18:26
 
Космос - РИА НаукаБелоруссияРоссияЗемляВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоОлег Новицкий
 
 
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