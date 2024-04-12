https://ria.ru/20240412/kosmos-1939659008.html

Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС

Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС - РИА Новости, 12.04.2024

Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются с участниками экспедиции на Международную космическую станцию - космонавтами... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:30

2024-04-12T16:30

2024-04-12T16:30

космос - риа наука

белоруссия

россия

земля

владимир путин

александр лукашенко

олег новицкий

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются с участниками экспедиции на Международную космическую станцию - космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской, сообщает telegram-канал "Пул первого". "Встреча с космонавтами - Героями Беларуси и России - только что началась", - говорится в сообщении. Президент Белоруссии в эти дни находится в России с рабочим визитом, в четверг состоялись его переговоры с российским коллегой. Новицкого и Василевскую 25 марта доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25", а вернулись на Землю они 6 апреля вместе с американкой Лорал О'Хара на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Василевская - первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС. Лукашенко ранее присвоил ей звание Героя Белоруссии. Также Василевская и Новицкий награждены орденами Гагарина, соответствующий указ президента РФ был опубликован в пятницу.

https://ria.ru/20240411/vasilevskaya-1939293749.html

https://ria.ru/20240322/kosmonavty-1935014587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, белоруссия, россия, земля, владимир путин, александр лукашенко, олег новицкий