Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС
Путин и Лукашенко поговорили с космонавтами Новицким и Василевской
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются с участниками экспедиции на Международную космическую станцию - космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской, сообщает telegram-канал "Пул первого".
"Встреча с космонавтами - Героями Беларуси и России - только что началась", - говорится в сообщении.
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Новицкого и Василевскую 25 марта доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25", а вернулись на Землю они 6 апреля вместе с американкой Лорал О'Хара на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.
Василевская - первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС. Лукашенко ранее присвоил ей звание Героя Белоруссии. Также Василевская и Новицкий награждены орденами Гагарина, соответствующий указ президента РФ был опубликован в пятницу.