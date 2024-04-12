https://ria.ru/20240412/kosmonavtika-1939504640.html
Глава "Роскосмоса" поздравил инженеров и рабочих с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" поздравил инженеров и рабочих с Днем космонавтики - РИА Новости, 12.04.2024
Глава "Роскосмоса" поздравил инженеров и рабочих с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил инженеров и рабочих госкорпорации с Днём космонавтики и заявил, что человечеству скоро предстоит сообща осваивать... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:12
2024-04-12T08:12
2024-04-12T08:12
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил инженеров и рабочих госкорпорации с Днём космонавтики и заявил, что человечеству скоро предстоит сообща осваивать дальний космос, видео предоставили в госкорпорации. "Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днём космонавтики! Шестьдесят три года назад наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин первым на планете отправился в неизведанный тогда космос, открыв человечеству путь за пределы земной атмосферы. Эти 108 минут космического полёта обессмертили и космонавта, и тех, кто сделал возможным этот полёт: конструкторов, инженеров, рабочих. Тысячи людей трудились ради великой цели – полета к звездам – и смогли ее достичь", - сказал Борисов на видео, предоставленном в госкорпорации. Он отметил, что спустя десятилетия, хотя технологии продвинулись далеко вперед, мы всё ещё делаем свои первые шаги за пределами Земли, потому что космос – это "крайне сложно, опасно и дорого". "Мы вместе празднуем успех и вместе преодолеваем трудности. Мы учимся на ошибках и двигаемся вперед. Сегодня мы активно осваиваем ближний космос, но уже скоро нам предстоит идти дальше, за пределы Земли. Ведь, как писал великий теоретик космонавтики Константин Циолковский, "Нельзя вечно жить в колыбели", - подчеркнул глава Борисов. По его словам, это труднейшая задача, требующая ресурсов всего человечества, которому ещё предстоит научиться работать сообща над её решением. "Сегодня же я от всей души поздравляю всех соотечественников, всех работников ракетно-космической отрасли, для которых 12 апреля - это профессиональный праздник. Я желаю вам здоровья, благополучия, новых творческих и профессиональных побед, мира и процветания", - добавил Борисов.
https://ria.ru/20240412/kosmos-1938672518.html
https://ria.ru/20230926/moskva-1898627178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, юрий борисов (роскосмос), константин циолковский, роскосмос
Космос - РИА Наука, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Константин Циолковский, Роскосмос
Глава "Роскосмоса" поздравил инженеров и рабочих с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Борисов: человечеству предстоит осваивать дальний космос
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов поздравил инженеров и рабочих госкорпорации с Днём космонавтики и заявил, что человечеству скоро предстоит сообща осваивать дальний космос, видео предоставили в госкорпорации.
"Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днём космонавтики! Шестьдесят три года назад наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин первым на планете отправился в неизведанный тогда космос, открыв человечеству путь за пределы земной атмосферы. Эти 108 минут космического полёта обессмертили и космонавта, и тех, кто сделал возможным этот полёт: конструкторов, инженеров, рабочих. Тысячи людей трудились ради великой цели – полета к звездам – и смогли ее достичь", - сказал Борисов на видео, предоставленном в госкорпорации.
Он отметил, что спустя десятилетия, хотя технологии продвинулись далеко вперед, мы всё ещё делаем свои первые шаги за пределами Земли
, потому что космос – это "крайне сложно, опасно и дорого".
«
"Мы вместе празднуем успех и вместе преодолеваем трудности. Мы учимся на ошибках и двигаемся вперед. Сегодня мы активно осваиваем ближний космос, но уже скоро нам предстоит идти дальше, за пределы Земли. Ведь, как писал великий теоретик космонавтики Константин Циолковский, "Нельзя вечно жить в колыбели", - подчеркнул глава Борисов.
По его словам, это труднейшая задача, требующая ресурсов всего человечества, которому ещё предстоит научиться работать сообща над её решением.
"Сегодня же я от всей души поздравляю всех соотечественников, всех работников ракетно-космической отрасли, для которых 12 апреля - это профессиональный праздник. Я желаю вам здоровья, благополучия, новых творческих и профессиональных побед, мира и процветания", - добавил Борисов.