Рейтинг@Mail.ru
На Урале зафиксировали рекордное число желающих служить по контракту - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kontrakt-1939614950.html
На Урале зафиксировали рекордное число желающих служить по контракту
На Урале зафиксировали рекордное число желающих служить по контракту - РИА Новости, 12.04.2024
На Урале зафиксировали рекордное число желающих служить по контракту
Рекордное число желающих поступить на военную службу по контракту зафиксировано на Урале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:15
2024-04-12T14:15
екатеринбург
урал
россия
крокус сити холл
крокус
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882137463_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_7daed3e6b7842c24bfdcf634b91aeca8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Рекордное число желающих поступить на военную службу по контракту зафиксировано на Урале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа. "Количество желающих поступить на военную службу по контракту в Екатеринбурге, возросшее на фоне теракта в "Крокус сити холле", остается выше, чем в предшествующие трагедии месяцы", – говорится в сообщении. По словам начальника екатеринбургского пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда майора Виктора Валенцова, всплеск обращающихся произошел сразу после трагедии, несмотря на следовавшие за рабочей неделей выходные дни. "В субботу 23-го и в воскресенье 24 марта телефоны у нас не смолкали. Такого раньше не было, чтобы "народ валом" обращался в выходные дни", – приводятся в сообщении слова Валенцова. В первую неделю после теракта в "Крокусе" в пункт отбора в Екатеринбурге обратились более 700 человек, из которых 500 заключили контракт с Минобороны РФ. Возраст большинства мужчин составляет 30-40 лет, как правило, они трудоустроены, с армейским опытом, имеют семьи с детьми. Отмечается, что главной мотивацией для добровольцев является нежелание, чтобы подобная трагедия произошла с их родными и близкими. В пресс-службе добавили, что спустя три недели ситуация с количеством добровольцев стабилизировалась, но осталась "на более высоком уровне, чем было в предшествовавшие месяцы". Аналогичная обстановка наблюдается в Челябинской области. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://radiosputnik.ru/20240327/gosduma-1936150090.html
https://ria.ru/20230603/sluzhba-1875943264.html
https://ria.ru/20230404/chat-bot-1862916958.html
екатеринбург
урал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882137463_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_31366be548887fad4492d39528282dc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, урал, россия, крокус сити холл, крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Екатеринбург, Урал, Россия, Крокус Сити Холл, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
На Урале зафиксировали рекордное число желающих служить по контракту

На Урале зафиксировали рекордное число желающих стать военным по контракту

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБрошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту
Брошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Брошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Рекордное число желающих поступить на военную службу по контракту зафиксировано на Урале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
«
"Количество желающих поступить на военную службу по контракту в Екатеринбурге, возросшее на фоне теракта в "Крокус сити холле", остается выше, чем в предшествующие трагедии месяцы", – говорится в сообщении.
Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые помогли людям эвакуироваться во время теракта в Крокус сити холле во время награждения - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Госдуме наградили подростков за спасение людей из "Крокус Сити Холла"
27 марта, 13:54
По словам начальника екатеринбургского пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда майора Виктора Валенцова, всплеск обращающихся произошел сразу после трагедии, несмотря на следовавшие за рабочей неделей выходные дни. "В субботу 23-го и в воскресенье 24 марта телефоны у нас не смолкали. Такого раньше не было, чтобы "народ валом" обращался в выходные дни", – приводятся в сообщении слова Валенцова.
В первую неделю после теракта в "Крокусе" в пункт отбора в Екатеринбурге обратились более 700 человек, из которых 500 заключили контракт с Минобороны РФ. Возраст большинства мужчин составляет 30-40 лет, как правило, они трудоустроены, с армейским опытом, имеют семьи с детьми. Отмечается, что главной мотивацией для добровольцев является нежелание, чтобы подобная трагедия произошла с их родными и близкими.
Акция Военная служба по контракту — твой выбор! - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В России увеличилось число желающих служить по контракту
3 июня 2023, 13:42
В пресс-службе добавили, что спустя три недели ситуация с количеством добровольцев стабилизировалась, но осталась "на более высоком уровне, чем было в предшествовавшие месяцы". Аналогичная обстановка наблюдается в Челябинской области.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
4 апреля 2023, 14:51
 
ЕкатеринбургУралРоссияКрокус Сити ХоллКрокусТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала