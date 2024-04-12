https://ria.ru/20240412/kontrakt-1939614950.html

На Урале зафиксировали рекордное число желающих служить по контракту

На Урале зафиксировали рекордное число желающих служить по контракту - РИА Новости, 12.04.2024

На Урале зафиксировали рекордное число желающих служить по контракту

Рекордное число желающих поступить на военную службу по контракту зафиксировано на Урале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:15

2024-04-12T14:15

2024-04-12T14:15

екатеринбург

урал

россия

крокус сити холл

крокус

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882137463_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_7daed3e6b7842c24bfdcf634b91aeca8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Рекордное число желающих поступить на военную службу по контракту зафиксировано на Урале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа. "Количество желающих поступить на военную службу по контракту в Екатеринбурге, возросшее на фоне теракта в "Крокус сити холле", остается выше, чем в предшествующие трагедии месяцы", – говорится в сообщении. По словам начальника екатеринбургского пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда майора Виктора Валенцова, всплеск обращающихся произошел сразу после трагедии, несмотря на следовавшие за рабочей неделей выходные дни. "В субботу 23-го и в воскресенье 24 марта телефоны у нас не смолкали. Такого раньше не было, чтобы "народ валом" обращался в выходные дни", – приводятся в сообщении слова Валенцова. В первую неделю после теракта в "Крокусе" в пункт отбора в Екатеринбурге обратились более 700 человек, из которых 500 заключили контракт с Минобороны РФ. Возраст большинства мужчин составляет 30-40 лет, как правило, они трудоустроены, с армейским опытом, имеют семьи с детьми. Отмечается, что главной мотивацией для добровольцев является нежелание, чтобы подобная трагедия произошла с их родными и близкими. В пресс-службе добавили, что спустя три недели ситуация с количеством добровольцев стабилизировалась, но осталась "на более высоком уровне, чем было в предшествовавшие месяцы". Аналогичная обстановка наблюдается в Челябинской области. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://radiosputnik.ru/20240327/gosduma-1936150090.html

https://ria.ru/20230603/sluzhba-1875943264.html

https://ria.ru/20230404/chat-bot-1862916958.html

екатеринбург

урал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, урал, россия, крокус сити холл, крокус, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik