https://ria.ru/20240412/konstantinov-1939491963.html

В Крыму назвали колоссальным ущерб от нахождения в составе Украины

В Крыму назвали колоссальным ущерб от нахождения в составе Украины - РИА Новости, 12.04.2024

В Крыму назвали колоссальным ущерб от нахождения в составе Украины

Крыму за годы нахождения в составе Украины нанесен колоссальный ущерб, его оценят по специальной методике, сообщил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T04:14

2024-04-12T04:14

2024-04-12T06:03

в мире

владимир константинов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Крыму за годы нахождения в составе Украины нанесен колоссальный ущерб, его оценят по специальной методике, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что в Крыму планируют посчитать и предъявить Украине данные по ущербу за годы нахождения в ее составе, речь идет в том числе об упущенной прибыли. "Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики", — сказал Константинов РИА Новости.По его словам, сейчас рабочая группа занимается оценкой ущерба, нанесенного полуострову в результате энергетической блокады."Дальше — займемся продовольственной, банковской и другими блокадами. Дойдут руки и до оценки потерь, нанесенных Крыму колониальным режимом, установленным здесь Украиной", — подчеркнул глава парламента.Арбитражный суд Крыма ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240411/krym-1939274901.html

https://ria.ru/20240301/krym-1930381726.html

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в мире, владимир константинов, украина