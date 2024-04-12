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Ефимов: комплекс по производству продуктов питания построят в САО - РИА Новости, 12.04.2024
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09:07 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kompleks-1939439157.html
Ефимов: комплекс по производству продуктов питания построят в САО
Ефимов: комплекс по производству продуктов питания построят в САО - РИА Новости, 12.04.2024
Ефимов: комплекс по производству продуктов питания построят в САО
В районе Западное Дегунино в САО планируется вовлечь в хозяйственный оборот участки земли, которые ранее использовали не по целевому назначению, в рамках... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:07
2024-04-12T09:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В районе Западное Дегунино в САО планируется вовлечь в хозяйственный оборот участки земли, которые ранее использовали не по целевому назначению, в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), там построят производство продуктов питания, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Западном Дегунине инвестор возведет производственный комплекс по изготовлению продуктов питания в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Для этого город предоставит около 1,8 гектара земли без проведения торгов в аренду на пять лет. Компания уже более 18 лет обеспечивает блюдами и полуфабрикатами пассажирские высокоскоростные поезда, государственные и коммерческие предприятия по всей стране", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что порядка 400 сотрудников смогут работать на этой площадке.Отмечается, что получить участки земли без торгов имеют возможность производственные комплексы, инновационные центры, соцучреждения, транспортные, а также спортивные и прочие объекты. Власти Москвы предоставляют для их возведения участки в аренду сроком на 5 лет. Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов появляется приток средств в экономику мегаполиса, а также создаются новые места для работы жителей.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что до этого участки земли на территории САО предоставили бизнесу для эксплуатации торговых объектов Талдомского рынка. А после их сноса участки долго время не использовались по своему назначению. По его словам, не вносились платежи, на месте работала автостоянка. Власти столицы в судебном порядке расторгли договор аренды участков земли. Теперь эту территорию предоставят для строительства производственного здания площадью 15 тыс. кв. м.Данное производство расположится на Коровинском шоссе, владение 17-19. Участки земли передадут инвестору – ООО "РБЕ". Компания уже имеет собственные мощности в столице и Санкт-Петербурге.По словам министра правительства столицы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислава Овчинского, новый завод в городе позволит в несколько раз расширить существующую продуктовую линейку и нарастить объемы выпуска. Он добавил, что при разработке и производстве полуфабрикатов и готовых блюд технологи и диетологи предприятия учитывают энергетическую, пищевую ценность и все требования к физиологическим нормам человеческого организма.Ранее Ефимов сообщал, что власти города с 2018 года выделили порядка 1,6 тыс. га земли на территории Новой Москвы для реализации городских программ и масштабных инвестиционных проектов.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: комплекс по производству продуктов питания построят в САО

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В районе Западное Дегунино в САО планируется вовлечь в хозяйственный оборот участки земли, которые ранее использовали не по целевому назначению, в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), там построят производство продуктов питания, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Западном Дегунине инвестор возведет производственный комплекс по изготовлению продуктов питания в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Для этого город предоставит около 1,8 гектара земли без проведения торгов в аренду на пять лет. Компания уже более 18 лет обеспечивает блюдами и полуфабрикатами пассажирские высокоскоростные поезда, государственные и коммерческие предприятия по всей стране", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что порядка 400 сотрудников смогут работать на этой площадке.
Отмечается, что получить участки земли без торгов имеют возможность производственные комплексы, инновационные центры, соцучреждения, транспортные, а также спортивные и прочие объекты. Власти Москвы предоставляют для их возведения участки в аренду сроком на 5 лет. Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов появляется приток средств в экономику мегаполиса, а также создаются новые места для работы жителей.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что до этого участки земли на территории САО предоставили бизнесу для эксплуатации торговых объектов Талдомского рынка. А после их сноса участки долго время не использовались по своему назначению. По его словам, не вносились платежи, на месте работала автостоянка. Власти столицы в судебном порядке расторгли договор аренды участков земли. Теперь эту территорию предоставят для строительства производственного здания площадью 15 тыс. кв. м.
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Данное производство расположится на Коровинском шоссе, владение 17-19. Участки земли передадут инвестору – ООО "РБЕ". Компания уже имеет собственные мощности в столице и Санкт-Петербурге.
По словам министра правительства столицы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислава Овчинского, новый завод в городе позволит в несколько раз расширить существующую продуктовую линейку и нарастить объемы выпуска. Он добавил, что при разработке и производстве полуфабрикатов и готовых блюд технологи и диетологи предприятия учитывают энергетическую, пищевую ценность и все требования к физиологическим нормам человеческого организма.
Ранее Ефимов сообщал, что власти города с 2018 года выделили порядка 1,6 тыс. га земли на территории Новой Москвы для реализации городских программ и масштабных инвестиционных проектов.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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