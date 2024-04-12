Ефимов: комплекс по производству продуктов питания построят в САО
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В районе Западное Дегунино в САО планируется вовлечь в хозяйственный оборот участки земли, которые ранее использовали не по целевому назначению, в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), там построят производство продуктов питания, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Западном Дегунине инвестор возведет производственный комплекс по изготовлению продуктов питания в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Для этого город предоставит около 1,8 гектара земли без проведения торгов в аренду на пять лет. Компания уже более 18 лет обеспечивает блюдами и полуфабрикатами пассажирские высокоскоростные поезда, государственные и коммерческие предприятия по всей стране", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что порядка 400 сотрудников смогут работать на этой площадке.
Отмечается, что получить участки земли без торгов имеют возможность производственные комплексы, инновационные центры, соцучреждения, транспортные, а также спортивные и прочие объекты. Власти Москвы предоставляют для их возведения участки в аренду сроком на 5 лет. Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов появляется приток средств в экономику мегаполиса, а также создаются новые места для работы жителей.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что до этого участки земли на территории САО предоставили бизнесу для эксплуатации торговых объектов Талдомского рынка. А после их сноса участки долго время не использовались по своему назначению. По его словам, не вносились платежи, на месте работала автостоянка. Власти столицы в судебном порядке расторгли договор аренды участков земли. Теперь эту территорию предоставят для строительства производственного здания площадью 15 тыс. кв. м.
Данное производство расположится на Коровинском шоссе, владение 17-19. Участки земли передадут инвестору – ООО "РБЕ". Компания уже имеет собственные мощности в столице и Санкт-Петербурге.
По словам министра правительства столицы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислава Овчинского, новый завод в городе позволит в несколько раз расширить существующую продуктовую линейку и нарастить объемы выпуска. Он добавил, что при разработке и производстве полуфабрикатов и готовых блюд технологи и диетологи предприятия учитывают энергетическую, пищевую ценность и все требования к физиологическим нормам человеческого организма.
Ранее Ефимов сообщал, что власти города с 2018 года выделили порядка 1,6 тыс. га земли на территории Новой Москвы для реализации городских программ и масштабных инвестиционных проектов.