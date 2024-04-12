https://ria.ru/20240412/kino-1939587403.html

Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала

Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала - РИА Новости, 12.04.2024

Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил РИА Новости, что в России надо снимать фильмы о специальной военной операции, которые заставят... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:02

2024-04-12T13:02

2024-04-12T13:02

культура

россия

владимир толстой

фонд кино

культура

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил РИА Новости, что в России надо снимать фильмы о специальной военной операции, которые заставят серьезно взглянуть на ситуацию. "Нам нужны такие фильм о специальной военной операции, которые заставят людей серьезно, ответственно взглянуть на эту ситуацию, полюбить героев, которые там работают, и проникнуться чувством подлинного, не показного патриотизма. Это должен быть хороший материал", - сказал Толстой, отвечая на вопрос о критериях отбора фильмов об СВО, на которые обращают внимание в Фонде кино.

https://ria.ru/20240331/film-1936857038.html

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Дарья Буймова

россия, владимир толстой, фонд кино, культура