https://ria.ru/20240412/kino-1939587403.html
Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала
Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала - РИА Новости, 12.04.2024
Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил РИА Новости, что в России надо снимать фильмы о специальной военной операции, которые заставят... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:02
2024-04-12T13:02
2024-04-12T13:02
культура
россия
владимир толстой
фонд кино
культура
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил РИА Новости, что в России надо снимать фильмы о специальной военной операции, которые заставят серьезно взглянуть на ситуацию. "Нам нужны такие фильм о специальной военной операции, которые заставят людей серьезно, ответственно взглянуть на эту ситуацию, полюбить героев, которые там работают, и проникнуться чувством подлинного, не показного патриотизма. Это должен быть хороший материал", - сказал Толстой, отвечая на вопрос о критериях отбора фильмов об СВО, на которые обращают внимание в Фонде кино.
https://ria.ru/20240331/film-1936857038.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир толстой, фонд кино, культура
Культура, Россия, Владимир Толстой, Фонд кино, Культура
Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала
Толстой призвал снимать фильмы, которые заставят серьезно взглянуть на СВО