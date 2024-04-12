Рейтинг@Mail.ru
Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:02 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kino-1939587403.html
Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала
Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала - РИА Новости, 12.04.2024
Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил РИА Новости, что в России надо снимать фильмы о специальной военной операции, которые заставят... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:02
2024-04-12T13:02
культура
россия
владимир толстой
фонд кино
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408934_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_9f38cfebf4960ee32928522c28d1c224.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил РИА Новости, что в России надо снимать фильмы о специальной военной операции, которые заставят серьезно взглянуть на ситуацию. "Нам нужны такие фильм о специальной военной операции, которые заставят людей серьезно, ответственно взглянуть на эту ситуацию, полюбить героев, которые там работают, и проникнуться чувством подлинного, не показного патриотизма. Это должен быть хороший материал", - сказал Толстой, отвечая на вопрос о критериях отбора фильмов об СВО, на которые обращают внимание в Фонде кино.
https://ria.ru/20240331/film-1936857038.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408934_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_6487695a132a36760a5069478ebd2d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир толстой, фонд кино, культура
Культура, Россия, Владимир Толстой, Фонд кино, Культура
Толстой призвал снимать фильмы об СВО на основе хорошего материала

Толстой призвал снимать фильмы, которые заставят серьезно взглянуть на СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил РИА Новости, что в России надо снимать фильмы о специальной военной операции, которые заставят серьезно взглянуть на ситуацию.
"Нам нужны такие фильм о специальной военной операции, которые заставят людей серьезно, ответственно взглянуть на эту ситуацию, полюбить героев, которые там работают, и проникнуться чувством подлинного, не показного патриотизма. Это должен быть хороший материал", - сказал Толстой, отвечая на вопрос о критериях отбора фильмов об СВО, на которые обращают внимание в Фонде кино.
Премьера фильма Позывной Пассажир - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Хипстеры под обстрелом
31 марта, 08:00
 
КультураРоссияВладимир ТолстойФонд киноКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала