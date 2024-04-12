https://ria.ru/20240412/kimakovskiy-1939496455.html

Советник Пушилина: по всему фронту в ДНР произошел перелом в пользу России

Советник Пушилина: по всему фронту в ДНР произошел перелом в пользу России - РИА Новости, 12.04.2024

Советник Пушилина: по всему фронту в ДНР произошел перелом в пользу России

На всех направлениях в Донецкой Народной Республике произошел перелом в пользу российских сил, масштабы ежедневного продвижения войск это подтверждают, сообщил... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T06:06

2024-04-12T06:06

2024-04-12T07:36

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донецкая народная республика

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. На всех направлениях в Донецкой Народной Республике произошел перелом в пользу российских сил, масштабы ежедневного продвижения войск это подтверждают, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.Он рассказал, что опирается в том числе на информацию, которую получает от сына, находящегося на линии боевого соприкосновения."В некоторых вооружениях мы превосходим противника иногда в десятки раз. Поэтому я с оптимизмом смотрю и могу сказать уже сегодня, что на донецком направлении — это перелом (в пользу России). И это видно в глазах наших ребят, которые уже ждут, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой Народной Республики", — сказал Кимаковский, отметив, что это подтверждают и боевые сводки.Ранее советник главы ДНР сообщил, что российские войска продвигаются под Марьинкой в Донецкой народной республике, что открывает им оперативный простор сразу в нескольких направлениях. Он также отметил, что противника давят на всех направлениях, включая Угледар, Красногоровку и окрестности Авдеевки, Артемовска и Часов Яра.В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Как сообщил 5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Он добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.

https://ria.ru/20240410/padenie-1939064547.html

https://ria.ru/20240319/dnr-1934176754.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин