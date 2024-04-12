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Российские силы давят ВСУ по всему фронту в ДНР, сообщил советник Пушилина - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 12.04.2024 (обновлено: 06:22 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/kimakovskiy-1939491505.html
Российские силы давят ВСУ по всему фронту в ДНР, сообщил советник Пушилина
Российские силы давят ВСУ по всему фронту в ДНР, сообщил советник Пушилина - РИА Новости, 12.04.2024
Российские силы давят ВСУ по всему фронту в ДНР, сообщил советник Пушилина
Обстановка на передовой в Донецкой народной республике стабильно тяжелая, но российские войска давят противника на всех направлениях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T04:05
2024-04-12T06:22
в мире
донецкая народная республика
красногоровка
угледар
денис пушилин
воздушно-космические силы россии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Обстановка на передовой в Донецкой народной республике стабильно тяжелая, но российские войска давят противника на всех направлениях, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.В целом он охарактеризовал обстановку как "стабильно тяжелую", объяснив, что другого определения, пока идут боевые действия, быть не может."Но это "стабильно тяжело" может быть как в нашу пользу, так и в пользу противника. Сегодня стабильно тяжело в нашу пользу. Мы сейчас действительно давим противника на всех направлениях, начиная с южного фаса — это под Угледаром. Там в основном мы выигрываем артиллерийские дуэли и выигрываем с помощью серьезной работы наших ВКС", — сказал Кимаковский. Кроме того, по словам советника Пушилина, идет давление в сторону Угледара — с севера, серьезные бои идут в районе Красногоровки. Он напомнил, что недавно министерство обороны объявило об освобождении Первомайского, а еще ранее — Водяного. "И там тоже очень интересный театр боевых действий. Там проходит водная артерия, и мы освободили два населенных пункта по одну и по другую ее сторону — фактически открывается, с одной стороны, дорога давления на Красногоровку, и враг может попасть в оперативное окружение, а с другой стороны, все, что касается (территорий) севернее Авдеевки", — пояснил Кимаковский.Продолжают российские войска оттеснять на противника и на Артемовском направлении. Кроме того, имеется серьезное давление на Часов Яр, заключил советник Пушилина.В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Как сообщил 5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Он добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.
https://ria.ru/20240412/chasov_yar-1939486120.html
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донецкая народная республика
красногоровка
угледар
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в мире, донецкая народная республика, красногоровка, угледар, денис пушилин, воздушно-космические силы россии
В мире, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Угледар, Денис Пушилин, Воздушно-космические силы России, Специальная военная операция на Украине
Российские силы давят ВСУ по всему фронту в ДНР, сообщил советник Пушилина

Советник Пушилина Кимаковский: ВС России давят ВСУ на всех направлениях в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Обстановка на передовой в Донецкой народной республике стабильно тяжелая, но российские войска давят противника на всех направлениях, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
В целом он охарактеризовал обстановку как "стабильно тяжелую", объяснив, что другого определения, пока идут боевые действия, быть не может.
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"Но это "стабильно тяжело" может быть как в нашу пользу, так и в пользу противника. Сегодня стабильно тяжело в нашу пользу. Мы сейчас действительно давим противника на всех направлениях, начиная с южного фаса — это под Угледаром. Там в основном мы выигрываем артиллерийские дуэли и выигрываем с помощью серьезной работы наших ВКС", — сказал Кимаковский.
Кроме того, по словам советника Пушилина, идет давление в сторону Угледара — с севера, серьезные бои идут в районе Красногоровки. Он напомнил, что недавно министерство обороны объявило об освобождении Первомайского, а еще ранее — Водяного.
"И там тоже очень интересный театр боевых действий. Там проходит водная артерия, и мы освободили два населенных пункта по одну и по другую ее сторону — фактически открывается, с одной стороны, дорога давления на Красногоровку, и враг может попасть в оперативное окружение, а с другой стороны, все, что касается (территорий) севернее Авдеевки", — пояснил Кимаковский.
Продолжают российские войска оттеснять на противника и на Артемовском направлении. Кроме того, имеется серьезное давление на Часов Яр, заключил советник Пушилина.
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Как сообщил 5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Он добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.
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