Российские силы давят ВСУ по всему фронту в ДНР, сообщил советник Пушилина
Советник Пушилина Кимаковский: ВС России давят ВСУ на всех направлениях в ДНР
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Обстановка на передовой в Донецкой народной республике стабильно тяжелая, но российские войска давят противника на всех направлениях, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
В целом он охарактеризовал обстановку как "стабильно тяжелую", объяснив, что другого определения, пока идут боевые действия, быть не может.
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"Но это "стабильно тяжело" может быть как в нашу пользу, так и в пользу противника. Сегодня стабильно тяжело в нашу пользу. Мы сейчас действительно давим противника на всех направлениях, начиная с южного фаса — это под Угледаром. Там в основном мы выигрываем артиллерийские дуэли и выигрываем с помощью серьезной работы наших ВКС", — сказал Кимаковский.
Кроме того, по словам советника Пушилина, идет давление в сторону Угледара — с севера, серьезные бои идут в районе Красногоровки. Он напомнил, что недавно министерство обороны объявило об освобождении Первомайского, а еще ранее — Водяного.
"И там тоже очень интересный театр боевых действий. Там проходит водная артерия, и мы освободили два населенных пункта по одну и по другую ее сторону — фактически открывается, с одной стороны, дорога давления на Красногоровку, и враг может попасть в оперативное окружение, а с другой стороны, все, что касается (территорий) севернее Авдеевки", — пояснил Кимаковский.
Продолжают российские войска оттеснять на противника и на Артемовском направлении. Кроме того, имеется серьезное давление на Часов Яр, заключил советник Пушилина.
В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Как сообщил 5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Он добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.
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