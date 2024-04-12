https://ria.ru/20240412/khimki-1939662336.html

День космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках

День космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках - РИА Новости, 12.04.2024

День космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках

В научно-производственном объединении "Энергомаш" городского округа Химки прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:58

2024-04-12T16:58

2024-04-12T16:58

химки

энергомаш

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В научно-производственном объединении "Энергомаш" городского округа Химки прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Почетными грамотами и памятными подарками наградили работников предприятия, которые разрабатывают и собирают ракетные двигатели. Для сотрудников "Энергомаша" и ветеранов труда в большом конференц-зале прошел праздничный концерт. В объединении работают более трех тысяч сотрудников, каждый из которых вносит свой вклад в космическую промышленность страны. В самом начале дня представители депутатского объединения партии "Единая Россия" поздравили работников предприятия и вручили праздничные сувениры. Научно-производственное объединение "Энергомаш" основано в 1929 году и является ведущим предприятием по разработке и производству жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей. "Для нашего города этот праздник имеет особое значение. Именно на химкинском "Энергомаше" собрали двигатель для ракеты-носителя, которая вывела на околоземную орбиту "Восток-1" с первым в истории человечества космонавтом. И сегодня Химки остаются одним из центров космической промышленности. Так, двигатели производства НПО "Энергомаш" обеспечили успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5", который прошел на космодроме Восточный в преддверии Дня космонавтики. "Ангара-А5" доставила на орбиту малый космический аппарат "Гагаринец", – отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-служба. За 2023 год ракетные двигатели, разработанные научно-производственным объединением "Энергомаш", успешно отработали в 20 космических запусках. Также специалисты сопровождения летных испытаний обеспечили техническую поддержку по подготовке и проведению 17 пусков ракет-носителей. Все запуски проводили с жидкостными ракетными двигателями разработки химкинского предприятия на космодромах России.

https://ria.ru/20240402/reyting-1937433072.html

https://ria.ru/20240410/dorogi-1939113037.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, энергомаш, дмитрий волошин (глава городского округа химки)