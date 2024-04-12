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День космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках - РИА Новости, 12.04.2024
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16:58 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/khimki-1939662336.html
День космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках
День космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках - РИА Новости, 12.04.2024
День космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках
В научно-производственном объединении "Энергомаш" городского округа Химки прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:58
2024-04-12T16:58
химки
энергомаш
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В научно-производственном объединении "Энергомаш" городского округа Химки прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Почетными грамотами и памятными подарками наградили работников предприятия, которые разрабатывают и собирают ракетные двигатели. Для сотрудников "Энергомаша" и ветеранов труда в большом конференц-зале прошел праздничный концерт. В объединении работают более трех тысяч сотрудников, каждый из которых вносит свой вклад в космическую промышленность страны. В самом начале дня представители депутатского объединения партии "Единая Россия" поздравили работников предприятия и вручили праздничные сувениры. Научно-производственное объединение "Энергомаш" основано в 1929 году и является ведущим предприятием по разработке и производству жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей. "Для нашего города этот праздник имеет особое значение. Именно на химкинском "Энергомаше" собрали двигатель для ракеты-носителя, которая вывела на околоземную орбиту "Восток-1" с первым в истории человечества космонавтом. И сегодня Химки остаются одним из центров космической промышленности. Так, двигатели производства НПО "Энергомаш" обеспечили успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5", который прошел на космодроме Восточный в преддверии Дня космонавтики. "Ангара-А5" доставила на орбиту малый космический аппарат "Гагаринец", – отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-служба. За 2023 год ракетные двигатели, разработанные научно-производственным объединением "Энергомаш", успешно отработали в 20 космических запусках. Также специалисты сопровождения летных испытаний обеспечили техническую поддержку по подготовке и проведению 17 пусков ракет-носителей. Все запуски проводили с жидкостными ракетными двигателями разработки химкинского предприятия на космодромах России.
https://ria.ru/20240402/reyting-1937433072.html
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химки, энергомаш, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Энергомаш, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

День космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках

© Фото : администрация городского округа ХимкиДень космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках
День космонавтики отметили в НПО Энергомаш в Химках - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : администрация городского округа Химки
День космонавтики отметили в НПО "Энергомаш" в Химках
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В научно-производственном объединении "Энергомаш" городского округа Химки прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Почетными грамотами и памятными подарками наградили работников предприятия, которые разрабатывают и собирают ракетные двигатели.
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2 апреля, 19:50
Для сотрудников "Энергомаша" и ветеранов труда в большом конференц-зале прошел праздничный концерт.
В объединении работают более трех тысяч сотрудников, каждый из которых вносит свой вклад в космическую промышленность страны. В самом начале дня представители депутатского объединения партии "Единая Россия" поздравили работников предприятия и вручили праздничные сувениры.
Научно-производственное объединение "Энергомаш" основано в 1929 году и является ведущим предприятием по разработке и производству жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.
"Для нашего города этот праздник имеет особое значение. Именно на химкинском "Энергомаше" собрали двигатель для ракеты-носителя, которая вывела на околоземную орбиту "Восток-1" с первым в истории человечества космонавтом. И сегодня Химки остаются одним из центров космической промышленности. Так, двигатели производства НПО "Энергомаш" обеспечили успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5", который прошел на космодроме Восточный в преддверии Дня космонавтики. "Ангара-А5" доставила на орбиту малый космический аппарат "Гагаринец", – отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-служба.
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10 апреля, 15:25
За 2023 год ракетные двигатели, разработанные научно-производственным объединением "Энергомаш", успешно отработали в 20 космических запусках. Также специалисты сопровождения летных испытаний обеспечили техническую поддержку по подготовке и проведению 17 пусков ракет-носителей. Все запуски проводили с жидкостными ракетными двигателями разработки химкинского предприятия на космодромах России.
 
ХимкиЭнергомашДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
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