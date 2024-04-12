https://ria.ru/20240412/kheke-1939636799.html

"Нам это нужно": в Германии сделали громкое заявление о России

"Нам это нужно": в Германии сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 12.04.2024

"Нам это нужно": в Германии сделали громкое заявление о России

Германии следует стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:02

2024-04-12T15:02

2024-04-12T15:02

в мире

россия

германия

тюрингия

владимир путин

такер карлсон

welt

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Германии следует стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt."Нам нужен мир с Россией, нам необходима кооперация с Россией, нам не нужна ненависть между немцами и русскими", — отметил он.Хеке подчеркнул, что конфликт на Украине должен завершиться как можно скорее, при этом западные партнеры Киева, в том числе Германия, должны содействовать переговорам, а не обострять ситуацию. Он также выступил с критикой поставок оружия и назвал президента России Владимира Путина рациональным человеком."Тот, кто поставляет оружие, не хочет мира, он хочет войны", — резюмировал политик.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.

https://ria.ru/20240412/bas-1939544519.html

https://ria.ru/20240412/rs-1939606390.html

россия

германия

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в мире, россия, германия, тюрингия, владимир путин, такер карлсон, welt