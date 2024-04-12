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"Нам это нужно": в Германии сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 12.04.2024
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15:02 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kheke-1939636799.html
"Нам это нужно": в Германии сделали громкое заявление о России
"Нам это нужно": в Германии сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 12.04.2024
"Нам это нужно": в Германии сделали громкое заявление о России
Германии следует стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:02
2024-04-12T15:02
в мире
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тюрингия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Германии следует стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt."Нам нужен мир с Россией, нам необходима кооперация с Россией, нам не нужна ненависть между немцами и русскими", — отметил он.Хеке подчеркнул, что конфликт на Украине должен завершиться как можно скорее, при этом западные партнеры Киева, в том числе Германия, должны содействовать переговорам, а не обострять ситуацию. Он также выступил с критикой поставок оружия и назвал президента России Владимира Путина рациональным человеком."Тот, кто поставляет оружие, не хочет мира, он хочет войны", — резюмировал политик.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
https://ria.ru/20240412/bas-1939544519.html
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в мире, россия, германия, тюрингия, владимир путин, такер карлсон, welt
В мире, Россия, Германия, Тюрингия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Welt
"Нам это нужно": в Германии сделали громкое заявление о России

Политик Хеке: Германии необходимы мир и кооперация с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр РИА Новости. Германии следует стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, заявил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt.
"Нам нужен мир с Россией, нам необходима кооперация с Россией, нам не нужна ненависть между немцами и русскими", — отметил он.
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Хеке подчеркнул, что конфликт на Украине должен завершиться как можно скорее, при этом западные партнеры Киева, в том числе Германия, должны содействовать переговорам, а не обострять ситуацию. Он также выступил с критикой поставок оружия и назвал президента России Владимира Путина рациональным человеком.
"Тот, кто поставляет оружие, не хочет мира, он хочет войны", — резюмировал политик.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
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