https://ria.ru/20240412/khakery-1939612710.html
Хакеры взломали производителя чипов Nexperiа из Нидерландов
Хакеры взломали производителя чипов Nexperiа из Нидерландов - РИА Новости, 12.04.2024
Хакеры взломали производителя чипов Nexperiа из Нидерландов
Производитель компьютерных чипов Nexperia, штаб-квартира которого находится в нидерландском Неймегене, подвергся взлому со стороны киберпреступников, которые... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:07
2024-04-12T14:07
2024-04-12T14:07
в мире
технологии
неймеген
spacex
apple
huawei technologies
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_4b79d84e9845751ddc1cc81d6da2220a.jpg
ГААГА, 12 апр - РИА Новости. Производитель компьютерных чипов Nexperia, штаб-квартира которого находится в нидерландском Неймегене, подвергся взлому со стороны киберпреступников, которые грозят раскрыть конфиденциальную информацию компании, если та не заплатит им выкуп, сообщил телеканал RTL Nieuws. "Производитель чипов Nexperia в Неймегене, известный своими компьютерными чипами, используемыми в телефонах, пылесосах и автомобилях, был взломан", - сообщает телеканал. Хакеры утверждают, что получили доступ к сотням гигабайтов конфиденциальной информации компании. По данным RTL Nieuws, киберпреступники грозятся опубликовать эти данные, если компания не заплатит выкуп. Речь идёт о коммерческой тайне компании, устройстве чипов и данных клиентов, таких как SpaceX, Apple и Huawei. В качестве доказательства они опубликовали в даркнете десятки конфиденциальных документов, в том числе внутреннюю переписку компании. Nexperia, которая является дочерней компанией китайской Wingtech Technology, подтвердила телеканалу факт взлома, однако других подробностей не сообщила, так как расследование ещё идет.
https://ria.ru/20230924/khakery-1898281929.html
неймеген
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_296acd356054c5377f0bf1dfc085ccc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, неймеген, spacex, apple, huawei technologies
В мире, Технологии, Неймеген, SpaceX, Apple, Huawei Technologies
Хакеры взломали производителя чипов Nexperiа из Нидерландов
Хакеры взломали производителя чипов Nexperiа из Нидерландов, требуют выкуп