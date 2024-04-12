https://ria.ru/20240412/khakery-1939612710.html

Хакеры взломали производителя чипов Nexperiа из Нидерландов

Хакеры взломали производителя чипов Nexperiа из Нидерландов - РИА Новости, 12.04.2024

Хакеры взломали производителя чипов Nexperiа из Нидерландов

Производитель компьютерных чипов Nexperia, штаб-квартира которого находится в нидерландском Неймегене, подвергся взлому со стороны киберпреступников, которые... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:07

2024-04-12T14:07

2024-04-12T14:07

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ГААГА, 12 апр - РИА Новости. Производитель компьютерных чипов Nexperia, штаб-квартира которого находится в нидерландском Неймегене, подвергся взлому со стороны киберпреступников, которые грозят раскрыть конфиденциальную информацию компании, если та не заплатит им выкуп, сообщил телеканал RTL Nieuws. "Производитель чипов Nexperia в Неймегене, известный своими компьютерными чипами, используемыми в телефонах, пылесосах и автомобилях, был взломан", - сообщает телеканал. Хакеры утверждают, что получили доступ к сотням гигабайтов конфиденциальной информации компании. По данным RTL Nieuws, киберпреступники грозятся опубликовать эти данные, если компания не заплатит выкуп. Речь идёт о коммерческой тайне компании, устройстве чипов и данных клиентов, таких как SpaceX, Apple и Huawei. В качестве доказательства они опубликовали в даркнете десятки конфиденциальных документов, в том числе внутреннюю переписку компании. Nexperia, которая является дочерней компанией китайской Wingtech Technology, подтвердила телеканалу факт взлома, однако других подробностей не сообщила, так как расследование ещё идет.

https://ria.ru/20230924/khakery-1898281929.html

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в мире, технологии, неймеген, spacex, apple, huawei technologies