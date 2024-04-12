https://ria.ru/20240412/khakery-1939483670.html

Хакеры в январе получили доступ к переписке Microsoft с властями США

Хакеры в январе получили доступ к переписке Microsoft с властями США - РИА Новости, 12.04.2024

Хакеры в январе получили доступ к переписке Microsoft с властями США

Хакерская группировка Midnight Blizzard, предположительно, связанная с Россией, получила доступ к чувствительной переписке между рядом федеральных ведомств США... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T01:20

2024-04-12T01:20

2024-04-12T01:20

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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Хакерская группировка Midnight Blizzard, предположительно, связанная с Россией, получила доступ к чувствительной переписке между рядом федеральных ведомств США и американской корпорацией Microsoft, говорится в опубликованном в четверг отчете Агентства по кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) США. О самом взломе стало известно еще в январе, однако лишь сейчас США официально признали, что письма между властями сотрудниками Microsoft попали в руки взломщиков. Группировке Midnight Blizzard приписывают связи с российскими властями. Согласно директиве, изданной CISA для федеральных ведомств 2 апреля, пострадавшим от взлома государственным структурам США предписано "принять меры для немедленного выявления" всей украденной переписки и смены учетных данных аккаунтов затронутых пользователей. В директиве хакерский взлом охарактеризован как "серьезный и неприемлемый риск" для правительственных ведомств. Документ также свидетельствует, что, по заверениям самой Microsoft, после январской хакерской атаки корпорация столкнулась с кратным увеличением числа попыток взломать учетные записи ее сотрудников, в том числе при помощи утекших в сеть логинов и паролей. Как пишет, в свою очередь, издание Politico, исполнительный помощник директора по кибербезопасности в CISA Эрик Гольдштейн дал понять, что данная хакерская атака представляет собой "серьезную угрозу" для правительства США. При этом чиновник отказался раскрыть, сколько конкретно федеральных ведомств пострадали от взлома в начале текущего года.

https://ria.ru/20240222/khakery-1928901843.html

https://ria.ru/20240224/khakery-1929314671.html

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в мире, технологии, сша, россия, microsoft corporation, politico