https://ria.ru/20240412/kastyukevich-1939492121.html

Сенатор отреагировал на слова Зеленского о контрнаступлении фразой-мемом

Сенатор отреагировал на слова Зеленского о контрнаступлении фразой-мемом - РИА Новости, 12.04.2024

Сенатор отреагировал на слова Зеленского о контрнаступлении фразой-мемом

Владимир Зеленский продвигает тему нового контрнаступления, чтобы продолжать "набивать себе карманы", считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T04:22

2024-04-12T04:22

2024-04-12T04:22

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европа

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский продвигает тему нового контрнаступления, чтобы продолжать "набивать себе карманы", считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "Единственное, что фашисты в руководстве Украины сейчас могут делать самостоятельно, без помощи Запада, так это отступать и просить денег и оружия. На одном "плане контрнаступа" нацисты и их кураторы уже набили себе карманы и захотели ещё", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, заявления Зеленского напоминают фразу-мем: "у нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся". "Если бы в США, Европе или Британии увидели, что по-настоящему, а не по лживым киевским сводкам, происходит в новых регионах, как дети пишут письма российским солдатам и организуют в школах музеи СВО, как строят дороги и ремонтируют школы, то денег бы фашисты не получили больше ни цента. Потому что это, как принято говорить там, у них, бесполезные и невозвратные инвестиции", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

https://ria.ru/20240411/mo-1939450687.html

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в мире, сша, европа, владимир зеленский