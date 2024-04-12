Рейтинг@Mail.ru
Швейцария в ближайшие дни решит, приглашать ли Россию на саммит по Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kassis-1939641516.html
Швейцария в ближайшие дни решит, приглашать ли Россию на саммит по Украине
Швейцария в ближайшие дни решит, приглашать ли Россию на саммит по Украине - РИА Новости, 12.04.2024
Швейцария в ближайшие дни решит, приглашать ли Россию на саммит по Украине
Швейцария в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:25
2024-04-12T15:25
в мире
здоровье - общество
россия
швейцария
украина
владимир путин
александр лукашенко
владимир хохлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg
БАЗЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Швейцария в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению, ответил на пресс-конференции в Базеле на вопрос РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что если в Швейцарии хотят провести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации. Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной, была склонна именно к этому, заявил Путин. По его словам, Москва против навязывания схем по украинскому урегулированию, которые не имеют ничего общего с действительностью. "Тот факт, что вчера президент России Путин впервые упомянул о мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, является хорошим знаком. Ранее российские официальные лица, в том числе посол России в Швейцарии, заявляли, что Россия в этом не заинтересована. Итак, мы находимся в форме нелинейного "танца" по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни", - ответил он на вопрос, будут ли Россия и Беларусь приглашены на эту конференцию. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Возможное предъявление "коллективного ультиматума" России на конференции в Швейцарии по Украине перечеркивает любые шансы на ее успех, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_39ea91a6b98fae18d33614b493b80488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, россия, швейцария, украина, владимир путин, александр лукашенко, владимир хохлов
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Хохлов, Специальная военная операция на Украине
Швейцария в ближайшие дни решит, приглашать ли Россию на саммит по Украине

Глава МИД Кассис: Швейцария скоро решит, приглашать ли РФ на саммит по Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАЗЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Швейцария в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению, ответил на пресс-конференции в Базеле на вопрос РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что если в Швейцарии хотят провести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации. Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной, была склонна именно к этому, заявил Путин. По его словам, Москва против навязывания схем по украинскому урегулированию, которые не имеют ничего общего с действительностью.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00
"Тот факт, что вчера президент России Путин впервые упомянул о мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, является хорошим знаком. Ранее российские официальные лица, в том числе посол России в Швейцарии, заявляли, что Россия в этом не заинтересована. Итак, мы находимся в форме нелинейного "танца" по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни", - ответил он на вопрос, будут ли Россия и Беларусь приглашены на эту конференцию.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Возможное предъявление "коллективного ультиматума" России на конференции в Швейцарии по Украине перечеркивает любые шансы на ее успех, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине
10 апреля, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоРоссияШвейцарияУкраинаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВладимир Хохлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала