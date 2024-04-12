https://ria.ru/20240412/kassis-1939641516.html

Швейцария в ближайшие дни решит, приглашать ли Россию на саммит по Украине

Швейцария в ближайшие дни решит, приглашать ли Россию на саммит по Украине - РИА Новости, 12.04.2024

Швейцария в ближайшие дни решит, приглашать ли Россию на саммит по Украине

Швейцария в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:25

2024-04-12T15:25

2024-04-12T15:25

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БАЗЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Швейцария в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению, ответил на пресс-конференции в Базеле на вопрос РИА Новости глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что если в Швейцарии хотят провести конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники могут договориться только об усилении эскалации. Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной, была склонна именно к этому, заявил Путин. По его словам, Москва против навязывания схем по украинскому урегулированию, которые не имеют ничего общего с действительностью. "Тот факт, что вчера президент России Путин впервые упомянул о мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, является хорошим знаком. Ранее российские официальные лица, в том числе посол России в Швейцарии, заявляли, что Россия в этом не заинтересована. Итак, мы находимся в форме нелинейного "танца" по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни", - ответил он на вопрос, будут ли Россия и Беларусь приглашены на эту конференцию. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Возможное предъявление "коллективного ультиматума" России на конференции в Швейцарии по Украине перечеркивает любые шансы на ее успех, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, россия, швейцария, украина, владимир путин, александр лукашенко, владимир хохлов