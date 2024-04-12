Киев с 2014 года пытался разжечь конфликт в Донбассе, заявил экс-ополченец
Экс-ополченец Карякин: объявив АТО, Киев сразу хотел разжечь конфликт в Донбассе
© РИА Новости / Андрей СтенинБойцы народного ополчения Донбасса участвуют в боевых действиях в селе Семеновка под Славянском.
Бойцы народного ополчения Донбасса участвуют в боевых действиях в селе Семеновка под Славянском.. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Объявившие Антитеррористическую операцию (АТО) на Украине политики были изначально заинтересованы в разжигании конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости председатель Общественной палаты ЛНР, экс-председатель народного совета республики и участник ополчения в Донбассе Алексей Карякин в преддверии десятой годовщины АТО.
Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Так называемая "АТО" привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранению и массовой гибели населения Донбасса. В настоящее время российские правоохранители принимают меры по розыску и аресту виновных в обстреле мирных граждан.
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"Я уверен, что власти Киева (захватившие власть в ходе госпереворота) не хотели этого избежать, и это была их самозадача (развить конфликт). А власти Украины (действующие до госпереворота), которые предали своих избирателей, конечно же, этого могли избежать. Просто нужно было быть более решительным и принять те меры, которые были необходимы именно на ту минуту (в разгар демонстраций на Майдане в Киеве)", - рассказал Карякин, вспоминая события 2014 года.
Собеседник агентства отметил, что на тот момент, когда все западные СМИ показывали "жесткий" разгон якобы палаточного лагеря студентов на Майдане, никто не обратил внимания, что правоохранительные органы в Европе подходят к разгону митингов и подавлению беспорядков намного жестче и при этом никто не делает никаких замечаний силовикам и тем более властям. Карякин, вспоминая начало АТО, (антитеррористической операции) проводимой киевскими новыми властями, подчеркнул, что новая власть в Киеве и не хотела останавливать разгорающийся конфликт.
"Сегодня, уже спустя десять лет, мы прекрасно видим, какие проводят масштабные военные мероприятия Израиль против Палестины. И опять-таки все молчат. Да по большому счету и Украина точно так же против жителей Донбасса в открытую начала военную операцию. И все так же промолчали", - подытожил Карякин.
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