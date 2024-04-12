https://ria.ru/20240412/izrail-1939613549.html

Израиль не сможет вовлечь Иран в многоходовую игру, заявил иранский эксперт

Израиль не сможет вовлечь Иран в многоходовую игру, заявил иранский эксперт - РИА Новости, 12.04.2024

Израиль не сможет вовлечь Иран в многоходовую игру, заявил иранский эксперт

Израиль не заставит Иран вступить в многоходовую игру, которая могла бы дорого обойтись Тегерану, напротив, Израиль сам совершил стратегическую ошибку, разрушив РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:08

2024-04-12T14:08

2024-04-12T14:08

в мире

израиль

иран

дамаск (город)

али хаменеи

моссад

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937280654_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e8d4054a1ad712df10e718e12c83111.jpg

ТЕГЕРАН, 12 апр – РИА Новости. Израиль не заставит Иран вступить в многоходовую игру, которая могла бы дорого обойтись Тегерану, напротив, Израиль сам совершил стратегическую ошибку, разрушив авиаударом иранское консульство в Дамаске, и не сможет ответить на ответные действия Тегерана, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Ранее в пятницу портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба внешней разведки "Моссад" утвердили планы ответа на случай, если Израиль подвергнется атаке с территории Ирана. Портал отмечает, что на фоне угроз из Тегерана ответить за израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске Израиль и США усилили координацию между вооруженными силами двух стран. В четверг американская газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов. "Нападение Израиля на консульство Ирана в Дамаске было большой ошибкой со стороны Израиля, поэтому теперь, чтобы избежать (наказания за - ред.) эту ошибку (Тель-Авив - ред.) постоянно строит теории. Израиль не способен вовлечь Иран (в многоходовую игру - ред.) или атаковать территорию Ирана... Это рекламная пропаганда Израиля, чтобы замаскировать свою слабость и ошибку", - сказал Модаббер. По словам эксперта, Иран обязательно ответит Израилю, однако каким именно будет ответ, знает только Верховный главнокомандующий аятолла Али Хаменеи. Израиль же, по мнению Модаббера, не сможет реализовать контрдействия на ответные меры Ирана. Эксперт считает, что сотрудники спецслужб США и Великобритании дали Израилю плохой совет, утверждая, что если тот осуществит атаку на консульство Ирана в Дамаске, Иран не даст достойный ответ. Израиль, утверждает Модаббер, совершил такую стратегическую ошибку, стремясь выбраться из кризиса, в который попал в секторе Газа, и отвлечь внимание общественности от преступлений, которые там совершает. Модаббер выразил надежду, что последствия происходящего между Израилем и Ираном будут способствовать прекращению преступлений Израиля против палестинского народа в Газе. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html

https://ria.ru/20240412/izrail-1939490437.html

https://ria.ru/20240401/nakazanie-1937210278.html

израиль

иран

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, дамаск (город), али хаменеи, моссад, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году