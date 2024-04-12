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США ограничили передвижение дипломатов в ряде израильских городов - РИА Новости, 12.04.2024
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00:28 12.04.2024 (обновлено: 00:29 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/izrail-1939479400.html
США ограничили передвижение дипломатов в ряде израильских городов
США ограничили передвижение дипломатов в ряде израильских городов - РИА Новости, 12.04.2024
США ограничили передвижение дипломатов в ряде израильских городов
Госдепартамент США на фоне возможной атаки Ирана по Израилю ввел ограничения на передвижения американских дипломатов в центре Тель-Авива, а также Иерусалиме,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T00:28
2024-04-12T00:29
в мире
иран
израиль
сша
государственный департамент сша
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Госдепартамент США на фоне возможной атаки Ирана по Израилю ввел ограничения на передвижения американских дипломатов в центре Тель-Авива, а также Иерусалиме, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве и посольства Штатов в Израиле. "Обстановка в области безопасности остается сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и недавних событий", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Израиле. Отмечается, что в целях предосторожности американским дипломатам и членам их семей запрещены личные поездки за пределы центра Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы. "В последние несколько дней мы были свидетелями публичных угроз Ирана в адрес Израиля... Я не собираюсь говорить о конкретных оценках, которые привели к тому, что мы ограничили личные поездки наших сотрудников и членов их семей, но очевидно, что мы следим за ситуацией с угрозами на Ближнем Востоке и, в частности, в Израиле", - пояснил соответствующее решение представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга для журналистов. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html
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в мире, иран, израиль, сша, государственный департамент сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, США, Государственный департамент США, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США ограничили передвижение дипломатов в ряде израильских городов

Госдеп ограничил передвижение дипломатов в центре Тель-Авива, а также Иерусалиме

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Госдепартамент США на фоне возможной атаки Ирана по Израилю ввел ограничения на передвижения американских дипломатов в центре Тель-Авива, а также Иерусалиме, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве и посольства Штатов в Израиле.
"Обстановка в области безопасности остается сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и недавних событий", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Израиле.
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Отмечается, что в целях предосторожности американским дипломатам и членам их семей запрещены личные поездки за пределы центра Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы.
"В последние несколько дней мы были свидетелями публичных угроз Ирана в адрес Израиля... Я не собираюсь говорить о конкретных оценках, которые привели к тому, что мы ограничили личные поездки наших сотрудников и членов их семей, но очевидно, что мы следим за ситуацией с угрозами на Ближнем Востоке и, в частности, в Израиле", - пояснил соответствующее решение представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга для журналистов.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
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По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
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