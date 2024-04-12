https://ria.ru/20240412/izrail-1939479400.html

США ограничили передвижение дипломатов в ряде израильских городов

США ограничили передвижение дипломатов в ряде израильских городов - РИА Новости, 12.04.2024

США ограничили передвижение дипломатов в ряде израильских городов

Госдепартамент США на фоне возможной атаки Ирана по Израилю ввел ограничения на передвижения американских дипломатов в центре Тель-Авива, а также Иерусалиме,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T00:28

2024-04-12T00:28

2024-04-12T00:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Госдепартамент США на фоне возможной атаки Ирана по Израилю ввел ограничения на передвижения американских дипломатов в центре Тель-Авива, а также Иерусалиме, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве и посольства Штатов в Израиле. "Обстановка в области безопасности остается сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и недавних событий", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Израиле. Отмечается, что в целях предосторожности американским дипломатам и членам их семей запрещены личные поездки за пределы центра Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы. "В последние несколько дней мы были свидетелями публичных угроз Ирана в адрес Израиля... Я не собираюсь говорить о конкретных оценках, которые привели к тому, что мы ограничили личные поездки наших сотрудников и членов их семей, но очевидно, что мы следим за ситуацией с угрозами на Ближнем Востоке и, в частности, в Израиле", - пояснил соответствующее решение представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга для журналистов. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.

https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html

https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html

https://ria.ru/20240411/ryabkov-1939403325.html

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в мире, иран, израиль, сша, государственный департамент сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году