США ограничили передвижение дипломатов в ряде израильских городов
Госдеп ограничил передвижение дипломатов в центре Тель-Авива, а также Иерусалиме
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Госдепартамент США на фоне возможной атаки Ирана по Израилю ввел ограничения на передвижения американских дипломатов в центре Тель-Авива, а также Иерусалиме, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве и посольства Штатов в Израиле.
"Обстановка в области безопасности остается сложной и может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и недавних событий", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Израиле.
Отмечается, что в целях предосторожности американским дипломатам и членам их семей запрещены личные поездки за пределы центра Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы.
"В последние несколько дней мы были свидетелями публичных угроз Ирана в адрес Израиля... Я не собираюсь говорить о конкретных оценках, которые привели к тому, что мы ограничили личные поездки наших сотрудников и членов их семей, но очевидно, что мы следим за ситуацией с угрозами на Ближнем Востоке и, в частности, в Израиле", - пояснил соответствующее решение представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга для журналистов.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.