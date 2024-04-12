https://ria.ru/20240412/itogi-1939608827.html

В Красноярском крае подвели итоги краевого этапа ярмарки трудоустройства

В Красноярском крае подвели итоги краевого этапа ярмарки трудоустройства - РИА Новости, 12.04.2024

В Красноярском крае подвели итоги краевого этапа ярмарки трудоустройства

Более 5 тысяч человек посетили площадки в Красноярском крае и Москве, где проходили мероприятия регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:51

2024-04-12T13:51

2024-04-12T13:52

красноярский край

красноярск

трудоустройство

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КРАСНОЯРСК, 12 апр — РИА Новости. Более 5 тысяч человек посетили площадки в Красноярском крае и Москве, где проходили мероприятия регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", сообщает Агентство труда и занятости населения Красноярского края. "За день ярмарку посетили более пяти тысяч соискателей. Свои предложения работы заявили больше 400 предприятий и организаций, всего порядка девяти тысяч вакансий. Мероприятия проходили одновременно более чем на 70 площадках: в крае – в центрах занятости и других общественных местах, а также в Москве на ВДНХ", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, проведено более 10 тысяч собеседований работодателей с жителями края. Участвовали в ярмарке соискатели, студенты, школьники и их родители. Молодым людям специалисты службы занятости помогли с профориентацией и включением в кадровый резерв ведущих предприятий Красноярского края. Пришедшим также были доступны консультации по вопросам трудоустройства и карьерного развития. "Ярмарка трудоустройства охватила весь край. География проекта – от юга до Крайнего Севера. К примеру, в Красноярске ярмарка проходила в один день сразу в нескольких местах, в том числе в модернизированном по нацпроекту "Демография" кадровом центре "Работа России", - рассказал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков. В удаленные населенные пункты выехали мобильные центры занятости. На красноярской экспозиции на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве также работают специалисты краевой службы занятости. Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в два этапа. Федеральный этап пройдет 28 июня.

https://ria.ru/20240411/kadry-1939389413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, красноярск, трудоустройство