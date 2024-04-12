https://ria.ru/20240412/istoriya-1939651746.html

В России увеличили число часов на изучение истории в школах

В России увеличили число часов на изучение истории в школах - РИА Новости, 12.04.2024

В России увеличили число часов на изучение истории в школах

Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, соответствующий приказ опубликовали на... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:09

2024-04-12T16:09

2024-04-12T16:41

россия

общество

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, соответствующий приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340. Теперь в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классе — по два часа.В марте глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил расширить предмет "История" и сделать его массовым при сдаче единого государственного экзамена.

https://ria.ru/20240411/donos-1939327171.html

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россия, общество, социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов