https://ria.ru/20240412/ishim-1939552966.html
Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня
Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня - РИА Новости, 12.04.2024
Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня
Река Ишим в Тюменской области, судя по всему, уже сегодня выйдет из русла в Казанском районе, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:36
2024-04-12T11:36
2024-04-12T11:53
тюменская область
ишим
казанский район
происшествия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939169995_14:0:830:459_1920x0_80_0_0_f24cd60c2db75550aa143be84bbae423.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Река Ишим в Тюменской области, судя по всему, уже сегодня выйдет из русла в Казанском районе, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала."На Тоболе чуть медленнее (вода прибывает - ред.), на Ишиме динамика более динамичная. На посту "Ильинка", который граничит с республикой Казахстан, за прошлые сутки плюс 112 сантиметров. И за последние четыре часа – еще плюс 24 сантиметра. И Ишим, судя по всему, уже сегодня в Казанском муниципальном районе выйдет на пойму. Но до опасных явлений еще запас практически два метра", - сказал Моор.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
тюменская область
ишим
казанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939169995_116:0:728:459_1920x0_80_0_0_d4558a500f494320572b885c50e53f2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, ишим, казанский район, происшествия, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Ишим, Казанский район, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня
Река Ишим в Тюменской области может сегодня выйти из русла в Казанском районе