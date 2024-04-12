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Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня - РИА Новости, 12.04.2024
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11:36 12.04.2024 (обновлено: 11:53 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/ishim-1939552966.html
Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня
Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня - РИА Новости, 12.04.2024
Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня
Река Ишим в Тюменской области, судя по всему, уже сегодня выйдет из русла в Казанском районе, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:36
2024-04-12T11:53
тюменская область
ишим
казанский район
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Река Ишим в Тюменской области, судя по всему, уже сегодня выйдет из русла в Казанском районе, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала."На Тоболе чуть медленнее (вода прибывает - ред.), на Ишиме динамика более динамичная. На посту "Ильинка", который граничит с республикой Казахстан, за прошлые сутки плюс 112 сантиметров. И за последние четыре часа – еще плюс 24 сантиметра. И Ишим, судя по всему, уже сегодня в Казанском муниципальном районе выйдет на пойму. Но до опасных явлений еще запас практически два метра", - сказал Моор.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
тюменская область
ишим
казанский район
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тюменская область, ишим, казанский район, происшествия, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Ишим, Казанский район, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня

Река Ишим в Тюменской области может сегодня выйти из русла в Казанском районе

© Администрация г. Ишима/TelegramРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© Администрация г. Ишима/Telegram
Река Ишим в Тюменской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Река Ишим в Тюменской области, судя по всему, уже сегодня выйдет из русла в Казанском районе, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала.
"На Тоболе чуть медленнее (вода прибывает - ред.), на Ишиме динамика более динамичная. На посту "Ильинка", который граничит с республикой Казахстан, за прошлые сутки плюс 112 сантиметров. И за последние четыре часа – еще плюс 24 сантиметра. И Ишим, судя по всему, уже сегодня в Казанском муниципальном районе выйдет на пойму. Но до опасных явлений еще запас практически два метра", - сказал Моор.
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Тюменская областьИшимКазанский районПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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