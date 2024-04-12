https://ria.ru/20240412/ishim-1939552966.html

Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня

Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня - РИА Новости, 12.04.2024

Река Ишим в Тюменской области может выйти из русла уже сегодня

Река Ишим в Тюменской области, судя по всему, уже сегодня выйдет из русла в Казанском районе, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:36

2024-04-12T11:36

2024-04-12T11:53

тюменская область

ишим

казанский район

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Река Ишим в Тюменской области, судя по всему, уже сегодня выйдет из русла в Казанском районе, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала."На Тоболе чуть медленнее (вода прибывает - ред.), на Ишиме динамика более динамичная. На посту "Ильинка", который граничит с республикой Казахстан, за прошлые сутки плюс 112 сантиметров. И за последние четыре часа – еще плюс 24 сантиметра. И Ишим, судя по всему, уже сегодня в Казанском муниципальном районе выйдет на пойму. Но до опасных явлений еще запас практически два метра", - сказал Моор.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

тюменская область

ишим

казанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

тюменская область, ишим, казанский район, происшествия, наводнения в россии — 2024