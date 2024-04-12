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МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран - РИА Новости, 12.04.2024
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18:48 12.04.2024 (обновлено: 18:50 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/iran-1939693253.html
МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран
МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран - РИА Новости, 12.04.2024
МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран
МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:48
2024-04-12T18:50
в мире
иран
германия
израиль
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. "Вместе с нашими партнерами мы сейчас делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке по дипломатическим каналам. Гражданам Германии, находящимся в этом регионе, следует обратить внимание на наши инструкции по безопасности. Существует предостережение о поездках в Иран, Израиль и палестинские территории, а для Ирана есть еще и требование к немцам покинуть страну", - говорится на странице МИД ФРГ в социальной сети Х. Сообщается, что посольства Германии в Иране и других странах Ближнего Востока приняли меры предосторожности. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты
https://ria.ru/20240412/axios-1939483365.html
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иран
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60
353
60
в мире, иран, германия, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Германия, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран

МИД ФРГ призвал граждан покинуть Иран на фоне растущей напряженности

© Фото : Doris AntonyЗдание МИД Германии на Шпрее
Здание МИД Германии на Шпрее - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Doris Antony
Здание МИД Германии на Шпрее. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.
«
"Вместе с нашими партнерами мы сейчас делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке по дипломатическим каналам. Гражданам Германии, находящимся в этом регионе, следует обратить внимание на наши инструкции по безопасности. Существует предостережение о поездках в Иран, Израиль и палестинские территории, а для Ирана есть еще и требование к немцам покинуть страну", - говорится на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
СМИ: глава МИД Ирана рассказал Бербок, каким будет ответ на атаку Израиля
Вчера, 01:14
Сообщается, что посольства Германии в Иране и других странах Ближнего Востока приняли меры предосторожности.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Посольство России объяснило, чем грозит удар Израиля по дипмиссии ИРИ в САР
2 апреля, 11:37
 
В миреИранГерманияИзраильКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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