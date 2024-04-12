МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран
МИД ФРГ призвал граждан покинуть Иран на фоне растущей напряженности
© Фото : Doris AntonyЗдание МИД Германии на Шпрее
© Фото : Doris Antony
Здание МИД Германии на Шпрее. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.
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"Вместе с нашими партнерами мы сейчас делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке по дипломатическим каналам. Гражданам Германии, находящимся в этом регионе, следует обратить внимание на наши инструкции по безопасности. Существует предостережение о поездках в Иран, Израиль и палестинские территории, а для Ирана есть еще и требование к немцам покинуть страну", - говорится на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.
Сообщается, что посольства Германии в Иране и других странах Ближнего Востока приняли меры предосторожности.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты