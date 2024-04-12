https://ria.ru/20240412/iran-1939636546.html

США ожидают атаку Ирана на Израиль 12 апреля, сообщают СМИ

США ожидают атаку Ирана на Израиль 12 апреля, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.04.2024

США ожидают атаку Ирана на Израиль 12 апреля, сообщают СМИ

США предполагают, что Иран атакует Израиль сегодня, 12 апреля, передает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:02

2024-04-12T15:02

2024-04-12T22:43

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США предполагают, что Иран атакует Израиль сегодня, 12 апреля, передает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников."Крупная иранская атака на Израиль ожидается уже в пятницу, могут быть применены более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные объекты внутри страны", — говорится в заявлении.По словам источников, ЦАХАЛ будет сложно защититься от атаки такого масштаба.Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. Среди прочего под обстрел попала резиденция посла Исламской Республики Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства при ракетном ударе полностью разрушилось.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в результате атаки израильских ВВС погибли семь офицеров КСИР, среди них — двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240412/pentagon-1939569008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году