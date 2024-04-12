https://ria.ru/20240412/inoagent-1939720825.html
Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Казанцеву*
Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Казанцеву* - РИА Новости, 13.04.2024
Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Казанцеву*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Асю (Анастасию) Казанцеву*, в перечень включены еще четыре человека и одна... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-12T21:49
2024-04-12T21:49
2024-04-13T00:07
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Асю (Анастасию) Казанцеву*, в перечень включены еще четыре человека и одна организация, сообщается на сайте ведомства. "Двенадцатого апреля 2024 в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.И. Асташин*, И.А. Барабанов*, А.А. Казанцева*, Н.А. Кузьмин*, И.Б. Филиппов*, а также ООО "ИНОАГЕНТ АВК**", - говорится в сообщении.Согласно данным министерства, Казанцева* распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике, она также выступала против СВО и участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентом, а также в создании сообщений и материалов иноагентов. Не живет в РФ. По данным Минюста, Иван Асташин* также выступал против специальной военной операции. Он распространял недостоверные сведения для формирование негативного образа России и Вооруженных Сил РФ. Кроме того, Асташин призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах. Он участвовал в создании материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Проживает за пределами России. Уточняется, что журналист Илья Барабанов* также распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями, и выступал против СВО. Принимал участие в создании материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России. А. Кузьмин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Отмечается, что Филиппов участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, а также в распространении материалов иностранных агентов. Он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и Вооруженных Сил РФ, выступал против специальной военной операции. Проживает за пределами России. Также в перечень включено общество с ограниченной ответственностью "ИНОАГЕНТ АВК", учрежденное иностранным агентом – А.В. Карауловым. Кроме того, Минюст России исключил из реестра в связи с ликвидацией региональную общественную организацию "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", общество с ограниченной ответственностью "ЗП" и автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ "Лилит".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html
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общество, россия, украина, филипп (король бельгии)
Общество, Россия, Украина, Филипп (король Бельгии)
Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Казанцеву*
Минюст России включил в реестр иноагентов журналистов Казанцеву и Барабанова
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Асю (Анастасию) Казанцеву*, в перечень включены еще четыре человека и одна организация, сообщается на сайте
ведомства.
«
"Двенадцатого апреля 2024 в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.И. Асташин*, И.А. Барабанов*, А.А. Казанцева*, Н.А. Кузьмин*, И.Б. Филиппов*, а также ООО "ИНОАГЕНТ АВК**", - говорится в сообщении.
Согласно данным министерства, Казанцева* распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике, она также выступала против СВО и участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентом, а также в создании сообщений и материалов иноагентов. Не живет в РФ.
По данным Минюста, Иван Асташин* также выступал против специальной военной операции. Он распространял недостоверные сведения для формирование негативного образа России и Вооруженных Сил РФ. Кроме того, Асташин призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах. Он участвовал в создании материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Проживает за пределами России.
Уточняется, что журналист Илья Барабанов* также распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями, и выступал против СВО. Принимал участие в создании материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России.
А. Кузьмин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине
. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.
Отмечается, что Филиппов участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, а также в распространении материалов иностранных агентов. Он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и Вооруженных Сил РФ, выступал против специальной военной операции. Проживает за пределами России.
Также в перечень включено общество с ограниченной ответственностью "ИНОАГЕНТ АВК", учрежденное иностранным агентом – А.В. Карауловым.
Кроме того, Минюст России исключил из реестра в связи с ликвидацией региональную общественную организацию "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", общество с ограниченной ответственностью "ЗП" и автономную некоммерческую организацию по реализации социально-правовых программ "Лилит".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента