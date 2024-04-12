https://ria.ru/20240412/ignatenko-1939672633.html

Религиовед прокомментировал слова эстонского министра об РПЦ

Религиовед прокомментировал слова эстонского министра об РПЦ - РИА Новости, 12.04.2024

Религиовед прокомментировал слова эстонского министра об РПЦ

Эстонские власти будут использовать угрозу признания Московского патриархата "террористической организацией" как рычаг давления на Эстонскую православную... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:21

2024-04-12T17:21

2024-04-12T17:41

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эстония

россия

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московский патриархат

евросоюз

религия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Эстонские власти будут использовать угрозу признания Московского патриархата "террористической организацией" как рычаг давления на Эстонскую православную церковь, чтобы она дистанцировалась от Русской церкви, считает президент Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат РПЦ "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране."Можно предположить, что эстонский министр может запустить некую пугающую процедуру "признания Церкви террористической организаций", но более вероятно, что эстонские власти будут использовать саму эту угрозу как рычаг давления на ЭПЦ, чтобы она сама дистанцировалась от РПЦ. Реакция с другой стороны также прогнозируема: упор на свободу вероисповедания и факты притеснения верующих", - сказал РИА Новости Игнатенко.Он подчеркнул, что глава МВД Эстонии заимствует методы работы своих коллег, в частности, парламент ЕС, куда входит и Эстония, в 2022 году назвал РФ "государством – спонсором терроризма", что было "не более чем декларация". В Латвии приняли редакцию закона о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), предполагающую ее отделение от РПЦ."Замечено, что в политике более резкие заявления делают те, от кого меньше зависит, у кого нет ответственности за будущее многих людей. Но давайте сравним это с позицией крупных, влиятельных сил. США упорно не идут на поводу у скорых на слова европейских деятелей. Потому что понимают: именно им надо вести с Москвой и довести до соглашения переговоры о мирном урегулировании в Украине", - сказал собеседник агентства.Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск по статье УК, следует из базы розыска МВД России. Также в базе розыска МВД России числятся премьер-министр Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь Таймар Петеркоп.ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну.

https://ria.ru/20240412/estoniya-1939508984.html

https://ria.ru/20240411/tserkov-1939294685.html

https://ria.ru/20240403/estoniya-1937587288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эстония, россия, латвия, русская православная церковь, московский патриархат, евросоюз, религия