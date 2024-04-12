Гуцул уверена, что Молдавия намерена ликвидировать Гагаузскую автономию
Гуцул: власти Молдавии преследуют цель ликвидировать Гагаузскую автономию
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Власти Молдавии хотят ликвидировать Гагаузию, заявила глава автономии Евгения Гуцул в эфире телеканала GRT.
"Мы наблюдаем чрезмерное давление на автономию, понимаем, какие цели правящая элита преследует. Эти действия направлены на ликвидацию Гагаузской автономии", — сказала она.
Гуцул напомнила, что Кишинев планировал лишить автономию финансирования, но эта попытка не удалась — в Конституционном суде удалось отстоять старый порядок налоговых выплат.
При этом она заявила о готовности сесть за стол переговоров с властями Молдавии, пойти на компромиссы, чтобы регион развивался.
"Почему-то президент Молдавии видит во мне врага, хотя я открыта к диалогу", — отметила Гуцул.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Весной прошлого года Гуцул выиграла выборы главы автономии. Ее поддержала партия "Шор", которую молдавские власти объявили неконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными. При этом парламент готов повторно принять соответствующий закон.