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Гуцул рассказала, когда в Гагаузии начнут выдавать российские карты "Мир" - РИА Новости, 12.04.2024
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18:33 12.04.2024 (обновлено: 18:46 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/gutsul-1939689932.html
Гуцул рассказала, когда в Гагаузии начнут выдавать российские карты "Мир"
Гуцул рассказала, когда в Гагаузии начнут выдавать российские карты "Мир" - РИА Новости, 12.04.2024
Гуцул рассказала, когда в Гагаузии начнут выдавать российские карты "Мир"
Власти Гагаузской автономии Молдавии планируют с 1 мая выдавать жителям региона российские банковские карты "Мир", заявила в пятницу глава региона Евгения... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:33
2024-04-12T18:46
гагаузия
в мире
молдавия
евгения гуцул
таможенный союз
петр фрадков
россия
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 апр – РИА Новости. Власти Гагаузской автономии Молдавии планируют с 1 мая выдавать жителям региона российские банковские карты "Мир", заявила в пятницу глава региона Евгения Гуцул."С 1 мая мы планируем выдавать российские банковские карты "Мир" нашим пенсионерам. Это все реализуемо", - сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.Ранее Гуцул вернулась из России, где у нее состоялись встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. В частности, согласно договоренностям, будут открыты карты российской платежной системы "Мир" для 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч работников бюджетной сферы автономного образования.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240412/zhaparov-1939500002.html
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гагаузия, в мире, молдавия, евгения гуцул, таможенный союз, петр фрадков, россия, майя санду
Гагаузия, В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Таможенный союз, Петр Фрадков, Россия, Майя Санду
Гуцул рассказала, когда в Гагаузии начнут выдавать российские карты "Мир"

Гуцул: в Гагаузии российские карты "Мир" будут выдавать с 1 мая

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 апр – РИА Новости. Власти Гагаузской автономии Молдавии планируют с 1 мая выдавать жителям региона российские банковские карты "Мир", заявила в пятницу глава региона Евгения Гуцул.
«
"С 1 мая мы планируем выдавать российские банковские карты "Мир" нашим пенсионерам. Это все реализуемо", - сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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Вчера, 07:19
Ранее Гуцул вернулась из России, где у нее состоялись встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. В частности, согласно договоренностям, будут открыты карты российской платежной системы "Мир" для 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч работников бюджетной сферы автономного образования.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Эксперт назвал страны, в которых возможна экспансия карт "Мир"
4 апреля, 06:22
 
ГагаузияВ миреМолдавияЕвгения ГуцулТаможенный союзПетр ФрадковРоссияМайя Санду
 
 
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