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Тюменский губернатор оценил ситуацию на реках области

Тюменский губернатор оценил ситуацию на реках области - РИА Новости, 12.04.2024

Тюменский губернатор оценил ситуацию на реках области

Ситуация на реках Тюменской области пока спокойная, вода прибывает разными темпами, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:34

2024-04-12T11:34

2024-04-12T11:50

наводнения в россии — 2024

тюменская область

александр моор

тобол (река)

ишим

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ситуация на реках Тюменской области пока спокойная, вода прибывает разными темпами, сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала."Мы готовимся, пока ситуация на реках остаточно спокойная. Хотя мы, конечно, имеем предупреждение о том, что уровни воды на реке Тобол и реке Ишим в этом году будут на историческом максимуме. Пока вода прибывает, прибывает разными темпами", - сказал Моор.

тюменская область

тобол (река)

ишим

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наводнения в россии — 2024, тюменская область, александр моор, тобол (река), ишим, происшествия