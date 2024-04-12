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В Приамурье столкнулись вахтовый автомобиль и грузовик - РИА Новости, 12.04.2024
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11:59 12.04.2024 (обновлено: 12:36 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/gruzovik-1939558734.html
В Приамурье столкнулись вахтовый автомобиль и грузовик
В Приамурье столкнулись вахтовый автомобиль и грузовик - РИА Новости, 12.04.2024
В Приамурье столкнулись вахтовый автомобиль и грузовик
Вахтовый автомобиль "Камаз" и грузовик Volvo столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Амурской области, в результате ДТП погиб один человек, еще семеро... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:59
2024-04-12T12:36
происшествия
амурская область
volvo ab
авто
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Вахтовый автомобиль "Камаз" и грузовик Volvo столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Амурской области, в результате ДТП погиб один человек, еще семеро получили травмы, сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла в Сковородинском округе утром в пятницу. "На 783-м километре автодороги "Амур" произошло столкновение грузового автомобиля Volvo и автомобиля "Камаз" (вахтовка). В результате ДТП один человек погиб и семь получили травмы", - говорится в сообщении. Устанавливаются обстоятельства происшествия.По данным прокуратуры Приамурья, водитель грузового тягача не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем "Камаз", в котором находились 13 человек. Погиб пассажир "Камаза", 7 человек, в том числе водитель грузовика Volvo, доставлены в больницу.
https://ria.ru/20230921/dtp-1897686230.html
https://ria.ru/20240411/dtp-1939306631.html
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происшествия, амурская область, volvo ab, авто
Происшествия, Амурская область, Volvo AB, Авто
В Приамурье столкнулись вахтовый автомобиль и грузовик

В Приамурье один человек погиб при ДТП с вахтовым автомобилем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Вахтовый автомобиль "Камаз" и грузовик Volvo столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Амурской области, в результате ДТП погиб один человек, еще семеро получили травмы, сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в Сковородинском округе утром в пятницу.
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В Приамурье при столкновении авто с самосвалом погибли шесть человек
21 сентября 2023, 02:27
«
"На 783-м километре автодороги "Амур" произошло столкновение грузового автомобиля Volvo и автомобиля "Камаз" (вахтовка). В результате ДТП один человек погиб и семь получили травмы", - говорится в сообщении.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
По данным прокуратуры Приамурья, водитель грузового тягача не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем "Камаз", в котором находились 13 человек. Погиб пассажир "Камаза", 7 человек, в том числе водитель грузовика Volvo, доставлены в больницу.
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11 апреля, 12:20
 
ПроисшествияАмурская областьVolvo ABАвто
 
 
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