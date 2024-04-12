https://ria.ru/20240412/gruzovik-1939558734.html

В Приамурье столкнулись вахтовый автомобиль и грузовик

В Приамурье столкнулись вахтовый автомобиль и грузовик - РИА Новости, 12.04.2024

В Приамурье столкнулись вахтовый автомобиль и грузовик

Вахтовый автомобиль "Камаз" и грузовик Volvo столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Амурской области, в результате ДТП погиб один человек, еще семеро... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T11:59

2024-04-12T11:59

2024-04-12T12:36

происшествия

амурская область

volvo ab

авто

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр – РИА Новости. Вахтовый автомобиль "Камаз" и грузовик Volvo столкнулись на федеральной трассе "Амур" в Амурской области, в результате ДТП погиб один человек, еще семеро получили травмы, сообщила региональная Госавтоинспекция. Авария произошла в Сковородинском округе утром в пятницу. "На 783-м километре автодороги "Амур" произошло столкновение грузового автомобиля Volvo и автомобиля "Камаз" (вахтовка). В результате ДТП один человек погиб и семь получили травмы", - говорится в сообщении. Устанавливаются обстоятельства происшествия.По данным прокуратуры Приамурья, водитель грузового тягача не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем "Камаз", в котором находились 13 человек. Погиб пассажир "Камаза", 7 человек, в том числе водитель грузовика Volvo, доставлены в больницу.

https://ria.ru/20230921/dtp-1897686230.html

https://ria.ru/20240411/dtp-1939306631.html

амурская область

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происшествия, амурская область, volvo ab, авто