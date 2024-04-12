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МЧС разработает 40 новых государственных стандартов для стран ЕАЭС - РИА Новости, 12.04.2024
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02:49 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/gost-1939487815.html
МЧС разработает 40 новых государственных стандартов для стран ЕАЭС
МЧС разработает 40 новых государственных стандартов для стран ЕАЭС - РИА Новости, 12.04.2024
МЧС разработает 40 новых государственных стандартов для стран ЕАЭС
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2024 году планирует разработать 40 межгосударственных РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T02:49
2024-04-12T02:49
евразийский экономический союз
внии гочс
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2024 году планирует разработать 40 межгосударственных стандартов (ГОСТ) для стран ЕАЭС, в том числе для средств оповещения и роботов, рассказал РИА Новости заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов. "В 2024 году учёные ВНИИ ГОЧС разработают 40 межгосударственных стандартов в связи со вступлением в силу с января 2025 года технического регламента ЕАЭС (ТР ЕАЭС 050/2021), касающегося продукции ГОЧС", - сказал Сосунов. Он отметил, что новые ГОСТы будут разработаны в двух группах: 16 по гражданской обороне и 24 — по безопасности в чрезвычайных ситуациях. В первой экспертам института предстоит определить общие технические требования и методы испытаний для средств оповещения населения, а также для инженерно-технического оборудования убежищ гражданской обороны. В группу "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" войдут стандарты, определяющие технические требования и методы испытаний робототехнических средств для проведения аварийно-спасательных работ, поиска людей в снежных завалах и лавинах. "В связи с тем, что вся продукция ГОЧС будет проходить обязательную сертификацию, учёные института установят не только общие технические требования, но и методы испытаний широкого перечня продукции ГОЧС", - заключил Сосунов.
https://ria.ru/20231001/ubezhischa-1899688834.html
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евразийский экономический союз, внии гочс
Евразийский экономический союз, ВНИИ ГОЧС
МЧС разработает 40 новых государственных стандартов для стран ЕАЭС

ВНИИ ГОЧС в 2024 году разработает 40 новых ГОСТов для стран ЕАЭС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 2024 году планирует разработать 40 межгосударственных стандартов (ГОСТ) для стран ЕАЭС, в том числе для средств оповещения и роботов, рассказал РИА Новости заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов.
"В 2024 году учёные ВНИИ ГОЧС разработают 40 межгосударственных стандартов в связи со вступлением в силу с января 2025 года технического регламента ЕАЭС (ТР ЕАЭС 050/2021), касающегося продукции ГОЧС", - сказал Сосунов.
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Он отметил, что новые ГОСТы будут разработаны в двух группах: 16 по гражданской обороне и 24 — по безопасности в чрезвычайных ситуациях.
В первой экспертам института предстоит определить общие технические требования и методы испытаний для средств оповещения населения, а также для инженерно-технического оборудования убежищ гражданской обороны.
В группу "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" войдут стандарты, определяющие технические требования и методы испытаний робототехнических средств для проведения аварийно-спасательных работ, поиска людей в снежных завалах и лавинах.
"В связи с тем, что вся продукция ГОЧС будет проходить обязательную сертификацию, учёные института установят не только общие технические требования, но и методы испытаний широкого перечня продукции ГОЧС", - заключил Сосунов.
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Евразийский экономический союзВНИИ ГОЧС
 
 
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