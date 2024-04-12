https://ria.ru/20240412/gosduma-1939560509.html

В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде

В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде - РИА Новости, 12.04.2024

В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила РИА Новости, что комитет выступает против законопроекта, ограничивающего детей в выражении... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:06

2024-04-12T12:06

2024-04-12T12:06

общество

россия

павел крашенинников

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила РИА Новости, что комитет выступает против законопроекта, ограничивающего детей в выражении собственного мнения в судебных разбирательствах. Она подчеркнула, что этот проект не поддержали также общество и эксперты. В январе в ГД внесли законопроект, который вносит изменения в Семейный кодекс и определяет понятие "интересов ребенка" в статье 57 о праве ребенка выражать свое мнение. В настоящий момент в кодексе прописано, что ребенок имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, а учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен. Законопроектом исключается эта норма и предлагается установить, что обязателен учет мнения родителей, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. Кроме того, к перечню интересов детей авторы относят получение воспитания и образования, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. "Это не та инициатива, которая будет поддержана обществом. Мы уже обсуждали с экспертами, наш комитет отрицательно отнесся к этой инициативе, как впрочем и все эксперты, которые занимаются вопросами материнства, отцовства и детства. Инициатива не нашла поддержки в обществе, и авторы остались с ней один на один", - ответила Останина на вопрос агентства о поддержке инициативы. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства также не поддержал этот законопроект, сообщил ранее журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

https://ria.ru/20231029/deti-1905958508.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, павел крашенинников, госдума рф