https://ria.ru/20240412/gosduma-1939560509.html
В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде
В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде - РИА Новости, 12.04.2024
В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила РИА Новости, что комитет выступает против законопроекта, ограничивающего детей в выражении... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:06
2024-04-12T12:06
2024-04-12T12:06
общество
россия
павел крашенинников
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила РИА Новости, что комитет выступает против законопроекта, ограничивающего детей в выражении собственного мнения в судебных разбирательствах. Она подчеркнула, что этот проект не поддержали также общество и эксперты. В январе в ГД внесли законопроект, который вносит изменения в Семейный кодекс и определяет понятие "интересов ребенка" в статье 57 о праве ребенка выражать свое мнение. В настоящий момент в кодексе прописано, что ребенок имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, а учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен. Законопроектом исключается эта норма и предлагается установить, что обязателен учет мнения родителей, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. Кроме того, к перечню интересов детей авторы относят получение воспитания и образования, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. "Это не та инициатива, которая будет поддержана обществом. Мы уже обсуждали с экспертами, наш комитет отрицательно отнесся к этой инициативе, как впрочем и все эксперты, которые занимаются вопросами материнства, отцовства и детства. Инициатива не нашла поддержки в обществе, и авторы остались с ней один на один", - ответила Останина на вопрос агентства о поддержке инициативы. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства также не поддержал этот законопроект, сообщил ранее журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
https://ria.ru/20231029/deti-1905958508.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, павел крашенинников, госдума рф
Общество, Россия, Павел Крашенинников, Госдума РФ
В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде
В ГД выступили против проекта об ограничении ребенка в выражении мнения в суде
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила РИА Новости, что комитет выступает против законопроекта, ограничивающего детей в выражении собственного мнения в судебных разбирательствах.
Она подчеркнула, что этот проект не поддержали также общество и эксперты.
В январе в ГД внесли законопроект, который вносит изменения в Семейный кодекс и определяет понятие "интересов ребенка" в статье 57 о праве ребенка выражать свое мнение. В настоящий момент в кодексе прописано, что ребенок имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, а учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен. Законопроектом исключается эта норма и предлагается установить, что обязателен учет мнения родителей, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. Кроме того, к перечню интересов детей авторы относят получение воспитания и образования, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
«
"Это не та инициатива, которая будет поддержана обществом. Мы уже обсуждали с экспертами, наш комитет отрицательно отнесся к этой инициативе, как впрочем и все эксперты, которые занимаются вопросами материнства, отцовства и детства. Инициатива не нашла поддержки в обществе, и авторы остались с ней один на один", - ответила Останина на вопрос агентства о поддержке инициативы.
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства также не поддержал этот законопроект, сообщил ранее журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.