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В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде - РИА Новости, 12.04.2024
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12:06 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/gosduma-1939560509.html
В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде
В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде - РИА Новости, 12.04.2024
В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила РИА Новости, что комитет выступает против законопроекта, ограничивающего детей в выражении... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:06
2024-04-12T12:06
общество
россия
павел крашенинников
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила РИА Новости, что комитет выступает против законопроекта, ограничивающего детей в выражении собственного мнения в судебных разбирательствах. Она подчеркнула, что этот проект не поддержали также общество и эксперты. В январе в ГД внесли законопроект, который вносит изменения в Семейный кодекс и определяет понятие "интересов ребенка" в статье 57 о праве ребенка выражать свое мнение. В настоящий момент в кодексе прописано, что ребенок имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, а учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен. Законопроектом исключается эта норма и предлагается установить, что обязателен учет мнения родителей, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. Кроме того, к перечню интересов детей авторы относят получение воспитания и образования, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. "Это не та инициатива, которая будет поддержана обществом. Мы уже обсуждали с экспертами, наш комитет отрицательно отнесся к этой инициативе, как впрочем и все эксперты, которые занимаются вопросами материнства, отцовства и детства. Инициатива не нашла поддержки в обществе, и авторы остались с ней один на один", - ответила Останина на вопрос агентства о поддержке инициативы. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства также не поддержал этот законопроект, сообщил ранее журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
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общество, россия, павел крашенинников, госдума рф
Общество, Россия, Павел Крашенинников, Госдума РФ
В Госдуме выступили против законопроекта об ограничении прав детей в суде

В ГД выступили против проекта об ограничении ребенка в выражении мнения в суде

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Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила РИА Новости, что комитет выступает против законопроекта, ограничивающего детей в выражении собственного мнения в судебных разбирательствах.
Она подчеркнула, что этот проект не поддержали также общество и эксперты.
В январе в ГД внесли законопроект, который вносит изменения в Семейный кодекс и определяет понятие "интересов ребенка" в статье 57 о праве ребенка выражать свое мнение. В настоящий момент в кодексе прописано, что ребенок имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, а учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен. Законопроектом исключается эта норма и предлагается установить, что обязателен учет мнения родителей, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. Кроме того, к перечню интересов детей авторы относят получение воспитания и образования, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
«
"Это не та инициатива, которая будет поддержана обществом. Мы уже обсуждали с экспертами, наш комитет отрицательно отнесся к этой инициативе, как впрочем и все эксперты, которые занимаются вопросами материнства, отцовства и детства. Инициатива не нашла поддержки в обществе, и авторы остались с ней один на один", - ответила Останина на вопрос агентства о поддержке инициативы.
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства также не поддержал этот законопроект, сообщил ранее журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
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