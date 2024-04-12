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В Ростовской области отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:22 12.04.2024 (обновлено: 02:43 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/golubev-1939487006.html
В Ростовской области отражают атаку БПЛА
В Ростовской области отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024
В Ростовской области отражают атаку БПЛА
ПВО отражает атаку беспилотников в районе Новошахтинска Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T02:22
2024-04-12T02:43
новошахтинск
ростовская область
василий голубев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ПВО отражает атаку беспилотников в районе Новошахтинска Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев."В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны отражается атака БПЛА", - написал он в Telegram-канале.Последствия на земле выясняются, добавил Голубев.В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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новошахтинск
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новошахтинск, ростовская область, василий голубев
Новошахтинск, Ростовская область, Василий Голубев, Специальная военная операция на Украине
В Ростовской области отражают атаку БПЛА

Губернатор Голубев: ПВО отражает в Ростовской области атаку БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10"
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ПВО отражает атаку беспилотников в районе Новошахтинска Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«
"В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны отражается атака БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
Последствия на земле выясняются, добавил Голубев.
В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеНовошахтинскРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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