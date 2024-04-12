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В Ростовской области отражают атаку БПЛА

В Ростовской области отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024

В Ростовской области отражают атаку БПЛА

ПВО отражает атаку беспилотников в районе Новошахтинска Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T02:22

2024-04-12T02:22

2024-04-12T02:43

новошахтинск

ростовская область

василий голубев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. ПВО отражает атаку беспилотников в районе Новошахтинска Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев."В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны отражается атака БПЛА", - написал он в Telegram-канале.Последствия на земле выясняются, добавил Голубев.В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240313/drony-1932707726.html

новошахтинск

ростовская область

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новошахтинск, ростовская область, василий голубев