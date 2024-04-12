https://ria.ru/20240412/gd-1939647410.html

Комитет ГД не поддержал идею запретить штрафовать за лайки в соцсетях

Комитет ГД не поддержал идею запретить штрафовать за лайки в соцсетях - РИА Новости, 12.04.2024

Комитет ГД не поддержал идею запретить штрафовать за лайки в соцсетях

Комитет ГД по госстроительству не рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать людей за лайки под сообщениями в соцсетях,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:55

2024-04-12T15:55

2024-04-12T15:55

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госдума рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству не рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать людей за лайки под сообщениями в соцсетях, которые направлены на возбуждение ненависти и дискредитацию армии РФ. "Комитет по государственному строительству и законодательству не поддерживает рассматриваемый законопроект и рекомендует Государственной думе его отклонить", - написано в заключении комитета. Законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции "Новые люди". Согласно инициативе предлагается дополнить статьи Кодекса об административных правонарушениях о возбуждении ненависти и о дискредитации Вооруженных сил РФ примечанием, что это не касается выражения эмоций в виде выставления реакций к публикациям в соцсетях. Правительство данный законопроект ранее также не поддержало.

https://ria.ru/20240131/zakon-1924554028.html

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общество, россия, госдума рф