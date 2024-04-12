https://ria.ru/20240412/gagarin-1937331333.html

Библиотека Юрия Гагарина: какие книги любил читать первый космонавт

Библиотека Юрия Гагарина: какие книги любил читать первый космонавт - РИА Новости, 12.04.2024

Библиотека Юрия Гагарина: какие книги любил читать первый космонавт

Юрий Гагарин, первый человек, покоривший космическое пространство, известен всему миру. Его жизнь изучалась под микроскопом человеческого любопытства, потому... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:00

2024-04-12T09:00

2024-04-12T09:00

литературные путешествия с максимом шараповым

юрий гагарин (космонавт)

константин циолковский

сергей есенин

звездный городок

ростов

литература

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937328926_0:190:3000:1878_1920x0_80_0_0_f9d762577e1babe27989156dfa994c12.jpg

Юрий Гагарин, первый человек, покоривший космическое пространство, известен всему миру. Его жизнь изучалась под микроскопом человеческого любопытства, потому что каждому землянину интересно, каким парнем был тот, кто сумел первым облететь нашу планету. Я, Максим Шарапов, предлагаю вам узнать, какие книги читал и собирал в своей библиотеке Юрий Алексеевич, что писал на книжных полях и какую книгу любил больше всего.Любовь к чтению маленькому Юре привила его мама Анна Тимофеевна. Она закончила начальную школу при Путиловском заводе. В подарок за хорошую учебу в третьем классе получила книгу Марка Твена "Приключение Тома Сойера" и зачитала ее до дыр. "Училась я старательно, все мне было интересно, особенно же я полюбила чтение", - вспоминала потом Анна Тимофеевна.Интерес к чтению у матери Гагарина, несмотря на тяжелый труд и дефицит свободного времени, сохранился на всю жизнь. Она покупала разные книжки, читала сама и своим детям. Это увлечение передалось и сыну Юрию, который в юности зачитывался приключенческими романами Жюля Верна, Вениамина Каверина, историями про сыщика Шерлока Холмса, фантастическими сюжетами Герберта Уэллса и Ивана Ефремова, рассказали в "Объединенном мемориальном музее-заповеднике Ю.А. Гагарина", где хранится часть домашней библиотеки первого космонавта мира.В сентябре 1949 года Юрий Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище. Учился на формовщика литейного цеха. В те годы о полете в космос он даже не мечтал, но, когда в комнатах общежития выключали свет, забирался на подоконник в конце коридора и запоем читал книжки. В своей книге "Дорога в космос" Гагарин вспоминал, что "с детства любил образ Овода, созданный Этель Лилиан Войнич. Это был любимый герой мальчишек". "Я любил Овода, но Маресьева полюбил сильнее. Он был моим современником, жил вместе с нами на одной земле, и мне хотелось встретиться с ним, пожать ему мужественную руку", - писал Гагарин.С 1951 по 1955 годы Юрий Гагарин учился в Саратовском индустриально-педагогическом техникуме и потом, всегда с благодарностью вспоминал Нину Васильевну Розанову, преподававшую там литературу. "Она знакомила нас с шедеврами русской и мировой классики. До сих пор помню волнение, охватившее меня, когда я читал "Войну и мир" Льва Толстого. Больше всего в этой чудесной книге мне понравились батальные сцены и образы защитников Отечества от наполеоновского нашествия - артиллериста Тушина, командира полка князя Андрея Болконского, офицеров Ростова, Долохова, Денисова. И фельдмаршал Кутузов, словно живой, представал перед моими глазами, - вспоминал Гагарин. - В то время я прочел "Песнь о Гайавате" американского поэта Лонгфелло, произведения Виктора Гюго и Чарльза Диккенса. Читал много, наверстывая то, что не успел сделать в детстве".Вдова Гагарина Валентина Ивановна в своих воспоминаниях писала, что в свободное время Юрий Алексеевич часто брался за книги. "И, если не надо было наколоть дров, сбегать за продуктами в магазин или принести воды, сразу направляется к детской кроватке. А только Леночка заснет, Юра за книгу. Читал он обычно вслух. Ему было приятно, когда я смеялась вместе с ним, слушая веселые чеховские рассказы, когда вздыхала, узнавая его и себя в героях "Ночного полета" Антуана де Сент-Экзюпери…", - писала Валентина Ивановна, вспоминая их жизнь в Заполярье.Конечно, Гагарин читал не только художественную литературу, но именно с приключенческих и фантастических романов о путешествиях в другие миры началась его мечта о полете в космос. А потом Гагарин прочитал труды Константина Циолковского. "Циолковский перевернул мне всю душу. Это было посильнее и Жюля Верна, и Герберта Уэллса, и других научных фантастов. Все сказанное ученым подтверждалось наукой и его собственными опытами. Циолковский писал, что за эрой самолетов винтовых придет эра самолетов реактивных. И они уже летали в нашем небе. Циолковский писал о ракетах, и они уже бороздили стратосферу. Словом, все, прозорливо предвиденное Циолковским, сбывалось. Должна была свершиться и его мечта о полете человека в космические просторы", - вспоминал первый космонавт.Юрий Гагарин покупал книги при первой возможности и постепенно в семье стала формироваться домашняя библиотека. Ее большая часть хранится сейчас в кабинете первого космонавта в Звездном городке, а около 300 книг вдова Юрия Алексеевича передала в музей его родного города, который теперь носит имя человека, впервые увидевшего Землю с ее орбиты – Гагарин. Пушкин и Стругацкие, Шолохов и Хемингуэй, Гюго и Гоголь, Диккенс и Грин, Симонов, Есенин, Твардовский. Юрий Гагарин читал и любил очень разную литературу. Знал наизусть много стихов. Часто на полях книг делал какие-то пометки, подчеркивал запомнившиеся мысли. Оставлял закладки, перечитывал. Но самой любимой книгой Гагарина его близкие называли "Ночной полет" Антуана де Сент-Экзюпери.

звездный городок

ростов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

юрий гагарин (космонавт), константин циолковский, сергей есенин, звездный городок, ростов, литература