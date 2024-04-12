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При аварии на фуникулере погиб один человек - РИА Новости, 12.04.2024
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20:37 12.04.2024 (обновлено: 20:41 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/funikuler-1939711049.html
При аварии на фуникулере погиб один человек
При аварии на фуникулере погиб один человек - РИА Новости, 12.04.2024
При аварии на фуникулере погиб один человек
Один человек погиб в результате аварии на фуникулере в курортной Анталье в Турции, в кабинках на высоте остаются еще 184 человека, сообщил мэр города Мухиттин... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:37
2024-04-12T20:41
анталья (провинция)
турция
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СТАМБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате аварии на фуникулере в курортной Анталье в Турции, в кабинках на высоте остаются еще 184 человека, сообщил мэр города Мухиттин Бёджек.Кабинка фуникулера рухнула с высоты на турецком курорте Анталья, остальные кабинки зависли на высоте с людьми. Тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили ранее РИА Новости в дипмиссии."К сожалению, наш гражданин погиб в результате крушения кабинки фуникулера. Мы организовали кризисный штаб. В 25 кабинках фуникулера остаются 184 человека", - заявил Бёджек телеканалу Sözcü.По его словам, людей из кабинок будут эвакуировать с помощью вертолетов, которые сейчас направляются в Анталью из провинций Айдын, Бурса и Балыкесир.На опубликованных видео после инцидента видно, что кабинка фуникулера после удара о скалу сильно деформирована, выбиты стекла. Спасатели на видео оказывают помощь раненым, один мужчина лежит без движения. По данным СМИ, пострадали семь человек, в том числе двое детей.Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой фуникулера услышал хлопок, похожий на взрыв, фуникулер сильно затрясло.
https://ria.ru/20240404/sochi-1937833923.html
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анталья (провинция), турция, в мире
Анталья (провинция), Турция, В мире
При аварии на фуникулере погиб один человек

Мэр Антальи: в кабинках на высоте остаются 184 человека, их эвакуируют вертолеты

© IHAСпасатели в Анталье рядом с местом, где кабинка фуникулера рухнула с высоты. Стоп-кадр видео
Спасатели в Анталье рядом с местом, где кабинка фуникулера рухнула с высоты. Стоп-кадр видео
© IHA
Спасатели в Анталье рядом с местом, где кабинка фуникулера рухнула с высоты. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате аварии на фуникулере в курортной Анталье в Турции, в кабинках на высоте остаются еще 184 человека, сообщил мэр города Мухиттин Бёджек.
Кабинка фуникулера рухнула с высоты на турецком курорте Анталья, остальные кабинки зависли на высоте с людьми. Тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили ранее РИА Новости в дипмиссии.
"К сожалению, наш гражданин погиб в результате крушения кабинки фуникулера. Мы организовали кризисный штаб. В 25 кабинках фуникулера остаются 184 человека", - заявил Бёджек телеканалу Sözcü.
По его словам, людей из кабинок будут эвакуировать с помощью вертолетов, которые сейчас направляются в Анталью из провинций Айдын, Бурса и Балыкесир.
На опубликованных видео после инцидента видно, что кабинка фуникулера после удара о скалу сильно деформирована, выбиты стекла. Спасатели на видео оказывают помощь раненым, один мужчина лежит без движения. По данным СМИ, пострадали семь человек, в том числе двое детей.
Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой фуникулера услышал хлопок, похожий на взрыв, фуникулер сильно затрясло.
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