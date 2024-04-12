https://ria.ru/20240412/funikuler-1939711049.html

При аварии на фуникулере погиб один человек

При аварии на фуникулере погиб один человек - РИА Новости, 12.04.2024

При аварии на фуникулере погиб один человек

Один человек погиб в результате аварии на фуникулере в курортной Анталье в Турции, в кабинках на высоте остаются еще 184 человека, сообщил мэр города Мухиттин... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T20:37

2024-04-12T20:37

2024-04-12T20:41

анталья (провинция)

турция

в мире

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СТАМБУЛ, 12 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате аварии на фуникулере в курортной Анталье в Турции, в кабинках на высоте остаются еще 184 человека, сообщил мэр города Мухиттин Бёджек.Кабинка фуникулера рухнула с высоты на турецком курорте Анталья, остальные кабинки зависли на высоте с людьми. Тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших в результате аварии на фуникулере, заявили ранее РИА Новости в дипмиссии."К сожалению, наш гражданин погиб в результате крушения кабинки фуникулера. Мы организовали кризисный штаб. В 25 кабинках фуникулера остаются 184 человека", - заявил Бёджек телеканалу Sözcü.По его словам, людей из кабинок будут эвакуировать с помощью вертолетов, которые сейчас направляются в Анталью из провинций Айдын, Бурса и Балыкесир.На опубликованных видео после инцидента видно, что кабинка фуникулера после удара о скалу сильно деформирована, выбиты стекла. Спасатели на видео оказывают помощь раненым, один мужчина лежит без движения. По данным СМИ, пострадали семь человек, в том числе двое детей.Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой фуникулера услышал хлопок, похожий на взрыв, фуникулер сильно затрясло.

https://ria.ru/20240404/sochi-1937833923.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), турция, в мире