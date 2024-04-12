https://ria.ru/20240412/funikuler-1939694719.html

В Анталье рухнула кабинка фуникулера, есть погибшие

В Анталье рухнула кабинка фуникулера, есть погибшие - РИА Новости, 12.04.2024

В Анталье рухнула кабинка фуникулера, есть погибшие

Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:57

2024-04-12T18:57

2024-04-12T21:02

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СТАМБУЛ, 12 апр — РИА Новости. Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, сообщило агентство IHA.Инцидент произошел на подъемнике, ведущем вверх на гору от пляжа Коньяалты на западе Антальи."По неустановленной причине одна кабинка упала во время движения. Известно о нескольких раненых", — говорится в публикации.На место прибыли многочисленные отряды пожарных и скорой помощи. Кабинки "зависли" на высоте с людьми, тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить.Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой подъемника услышал хлопок, похожий на взрыв, после чего кабинку сильно затрясло.Позднее мэр города Мухиттин Бёджек уточнил, что при аварии погиб один человек. В 25 кабинках остаются 184 человека, их будут эвакуировать при помощи вертолетов.На опубликованных видео после инцидента видно, что кабинка фуникулера после удара о скалу сильно деформирована, выбиты стекла. Спасатели на видео оказывают помощь раненым, один мужчина лежит без движения. По данным СМИ, пострадали семь человек, в том числе двое детей.

https://ria.ru/20240206/kurort-1925753431.html

https://ria.ru/20240404/sochi-1937833923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анталья (провинция), турция