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В Анталье рухнула кабинка фуникулера, есть погибшие - РИА Новости, 12.04.2024
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18:57 12.04.2024 (обновлено: 21:02 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/funikuler-1939694719.html
В Анталье рухнула кабинка фуникулера, есть погибшие
В Анталье рухнула кабинка фуникулера, есть погибшие - РИА Новости, 12.04.2024
В Анталье рухнула кабинка фуникулера, есть погибшие
Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:57
2024-04-12T21:02
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СТАМБУЛ, 12 апр — РИА Новости. Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, сообщило агентство IHA.Инцидент произошел на подъемнике, ведущем вверх на гору от пляжа Коньяалты на западе Антальи."По неустановленной причине одна кабинка упала во время движения. Известно о нескольких раненых", — говорится в публикации.На место прибыли многочисленные отряды пожарных и скорой помощи. Кабинки "зависли" на высоте с людьми, тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить.Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой подъемника услышал хлопок, похожий на взрыв, после чего кабинку сильно затрясло.Позднее мэр города Мухиттин Бёджек уточнил, что при аварии погиб один человек. В 25 кабинках остаются 184 человека, их будут эвакуировать при помощи вертолетов.На опубликованных видео после инцидента видно, что кабинка фуникулера после удара о скалу сильно деформирована, выбиты стекла. Спасатели на видео оказывают помощь раненым, один мужчина лежит без движения. По данным СМИ, пострадали семь человек, в том числе двое детей.
https://ria.ru/20240206/kurort-1925753431.html
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в мире, анталья (провинция), турция
В мире, Анталья (провинция), Турция
В Анталье рухнула кабинка фуникулера, есть погибшие

IHA: в турецкой Анталье рухнула кабинка фуникулера, люди зависли на высоте

© IHAСпасатели в Анталье рядом с местом, где кабинка фуникулера рухнула с высоты. Стоп-кадр видео
Спасатели в Анталье рядом с местом, где кабинка фуникулера рухнула с высоты. Стоп-кадр видео
© IHA
Спасатели в Анталье рядом с местом, где кабинка фуникулера рухнула с высоты. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 12 апр — РИА Новости. Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, сообщило агентство IHA.
Инцидент произошел на подъемнике, ведущем вверх на гору от пляжа Коньяалты на западе Антальи.
"По неустановленной причине одна кабинка упала во время движения. Известно о нескольких раненых", — говорится в публикации.
На место прибыли многочисленные отряды пожарных и скорой помощи. Кабинки "зависли" на высоте с людьми, тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить.
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Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой подъемника услышал хлопок, похожий на взрыв, после чего кабинку сильно затрясло.
Позднее мэр города Мухиттин Бёджек уточнил, что при аварии погиб один человек. В 25 кабинках остаются 184 человека, их будут эвакуировать при помощи вертолетов.
На опубликованных видео после инцидента видно, что кабинка фуникулера после удара о скалу сильно деформирована, выбиты стекла. Спасатели на видео оказывают помощь раненым, один мужчина лежит без движения. По данным СМИ, пострадали семь человек, в том числе двое детей.
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