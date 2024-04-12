https://ria.ru/20240412/fsb-1939540279.html

На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС

На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС - РИА Новости, 12.04.2024

На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС

В Краснодарском крае задержали мужчину, пытавшегося передать военной разведке Украины сведения о деятельности Вооруженных сил России, сообщили в краевом... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:39

2024-04-12T10:39

2024-04-12T11:36

происшествия

украина

краснодарский край

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 12 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали мужчину, пытавшегося передать военной разведке Украины сведения о деятельности Вооруженных сил России, сообщили в краевом управлении ФСБ."Задержан местный житель, который по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителем ГУР Украины и дал свое согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС и других силовых органов на территории Краснодарского края", — говорится в публикации.В отношении него следователи возбудили уголовное дело.Официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю Илонна Писарева отметила, что речь идет о жителе Анапы. Она добавила, что мужчина не успел выполнить разведывательные задания.

https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html

украина

краснодарский край

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происшествия, украина, краснодарский край, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф