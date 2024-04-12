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На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС
На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС - РИА Новости, 12.04.2024
На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС
В Краснодарском крае задержали мужчину, пытавшегося передать военной разведке Украины сведения о деятельности Вооруженных сил России, сообщили в краевом... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:39
2024-04-12T10:39
2024-04-12T11:36
происшествия
украина
краснодарский край
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 12 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали мужчину, пытавшегося передать военной разведке Украины сведения о деятельности Вооруженных сил России, сообщили в краевом управлении ФСБ."Задержан местный житель, который по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителем ГУР Украины и дал свое согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС и других силовых органов на территории Краснодарского края", — говорится в публикации.В отношении него следователи возбудили уголовное дело.Официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю Илонна Писарева отметила, что речь идет о жителе Анапы. Она добавила, что мужчина не успел выполнить разведывательные задания.
https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html
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происшествия, украина, краснодарский край, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Происшествия, Украина, Краснодарский край, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС
ФСБ: на Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС