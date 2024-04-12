Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 12.04.2024 (обновлено: 11:36 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/fsb-1939540279.html
На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС
На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС - РИА Новости, 12.04.2024
На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС
В Краснодарском крае задержали мужчину, пытавшегося передать военной разведке Украины сведения о деятельности Вооруженных сил России, сообщили в краевом... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:39
2024-04-12T11:36
происшествия
украина
краснодарский край
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
КРАСНОДАР, 12 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали мужчину, пытавшегося передать военной разведке Украины сведения о деятельности Вооруженных сил России, сообщили в краевом управлении ФСБ.&quot;Задержан местный житель, который по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителем ГУР Украины и дал свое согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС и других силовых органов на территории Краснодарского края&quot;, — говорится в публикации.В отношении него следователи возбудили уголовное дело.Официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю Илонна Писарева отметила, что речь идет о жителе Анапы. Она добавила, что мужчина не успел выполнить разведывательные задания.
https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html
украина
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, краснодарский край, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Происшествия, Украина, Краснодарский край, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
На Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС

ФСБ: на Кубани задержали мужчину за намерение передать Украине данные о ВКС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 апр — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали мужчину, пытавшегося передать военной разведке Украины сведения о деятельности Вооруженных сил России, сообщили в краевом управлении ФСБ.
«

"Задержан местный житель, который по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителем ГУР Украины и дал свое согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС и других силовых органов на территории Краснодарского края", говорится в публикации.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело.
Официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю Илонна Писарева отметила, что речь идет о жителе Анапы. Она добавила, что мужчина не успел выполнить разведывательные задания.
Автомобиль ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Жителя Хакасии предупредили о недопустимости государственной измены
23 октября 2023, 08:05
 
ПроисшествияУкраинаКраснодарский крайВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала