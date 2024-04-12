https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.04.2024
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей
ФСБ и МВД раскрыли банду энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:07
2024-04-12T10:07
2024-04-12T12:13
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939543896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fb94db89e6d32ca625a3ca1e50d3e63.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСБ и МВД раскрыли банду энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — уточнили в ведомстве.По делу арестовали девять человек, их отправили в СИЗО Пятигорска.По версии следствия, обвиняемые украли 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.По девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье прошли масштабные обыски.Как показано на оперативной видеосъемке, силовики приехали за членами банды на специальном бронеавтомобиле "Клоп". Машина с аббревиатурой ЦСН подъехала к жилому зданию. Из нее вышли спецназовцы, и один по лестнице полез на крышу дома.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938849390.html
https://ria.ru/20240403/arest-1937629166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939543896_209:0:1649:1080_1920x0_80_0_0_e66eb671558cb6e1aca03cba05db748b.jpg
Пресечение деятельности ОПГ, специализировавшейся на хищении бюджетных средств ПАО "Россети Северный Кавказ"
Пресечение деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении бюджетных средств ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Дагэнерго".
2024-04-12T10:07
true
PT2M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей
ФСБ разоблачила группу энергетиков в Дагестане, похитивших 2,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСБ и МВД раскрыли банду энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — уточнили в ведомстве.
По делу арестовали девять человек, их отправили в СИЗО Пятигорска
.
По версии следствия, обвиняемые украли 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.
По девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье прошли масштабные обыски.
Как показано на оперативной видеосъемке, силовики приехали за членами банды на специальном бронеавтомобиле "Клоп". Машина с аббревиатурой ЦСН подъехала к жилому зданию. Из нее вышли спецназовцы, и один по лестнице полез на крышу дома.