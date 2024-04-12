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ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.04.2024
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10:07 12.04.2024 (обновлено: 12:13 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.04.2024
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей
ФСБ и МВД раскрыли банду энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:07
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происшествия
россия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСБ и МВД раскрыли банду энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — уточнили в ведомстве.По делу арестовали девять человек, их отправили в СИЗО Пятигорска.По версии следствия, обвиняемые украли 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.По девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье прошли масштабные обыски.Как показано на оперативной видеосъемке, силовики приехали за членами банды на специальном бронеавтомобиле "Клоп". Машина с аббревиатурой ЦСН подъехала к жилому зданию. Из нее вышли спецназовцы, и один по лестнице полез на крышу дома.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938849390.html
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Пресечение деятельности ОПГ, специализировавшейся на хищении бюджетных средств ПАО "Россети Северный Кавказ"
Пресечение деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении бюджетных средств ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Дагэнерго".
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей

ФСБ разоблачила группу энергетиков в Дагестане, похитивших 2,8 миллиарда рублей

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСБ и МВД раскрыли банду энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — уточнили в ведомстве.
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По делу арестовали девять человек, их отправили в СИЗО Пятигорска.
По версии следствия, обвиняемые украли 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.
По девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье прошли масштабные обыски.
Как показано на оперативной видеосъемке, силовики приехали за членами банды на специальном бронеавтомобиле "Клоп". Машина с аббревиатурой ЦСН подъехала к жилому зданию. Из нее вышли спецназовцы, и один по лестнице полез на крышу дома.
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ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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