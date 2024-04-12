https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html

ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей

ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 12.04.2024

ФСБ разоблачила группу энергетиков, похитивших 2,8 миллиарда рублей

ФСБ и МВД раскрыли банду энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:07

2024-04-12T10:07

2024-04-12T12:13

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россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСБ и МВД раскрыли банду энергетиков, подозреваемых в хищении почти трех миллиардов рублей из бюджета, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — уточнили в ведомстве.По делу арестовали девять человек, их отправили в СИЗО Пятигорска.По версии следствия, обвиняемые украли 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.По девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье прошли масштабные обыски.Как показано на оперативной видеосъемке, силовики приехали за членами банды на специальном бронеавтомобиле "Клоп". Машина с аббревиатурой ЦСН подъехала к жилому зданию. Из нее вышли спецназовцы, и один по лестнице полез на крышу дома.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938849390.html

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Пресечение деятельности ОПГ, специализировавшейся на хищении бюджетных средств ПАО "Россети Северный Кавказ" Пресечение деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении бюджетных средств ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Дагэнерго". 2024-04-12T10:07 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)