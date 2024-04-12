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ФСБ раскрыла архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году - РИА Новости, 12.04.2024
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03:25 12.04.2024 (обновлено: 07:45 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/fsb-1939489418.html
ФСБ раскрыла архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году
ФСБ раскрыла архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году - РИА Новости, 12.04.2024
ФСБ раскрыла архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году
Бойцы органов государственной безопасности СССР в январе 1943 года уничтожили под Брянском группу французов, воевавших за гитлеровскую Германию и пытавшихся... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:25
2024-04-12T07:45
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бойцы органов государственной безопасности СССР в январе 1943 года уничтожили под Брянском группу французов, воевавших за гитлеровскую Германию и пытавшихся занять один из населенных пунктов, следует из рассекреченного архивного документа ФСБ России, опубликованного Президентской библиотекой.Речь идет о сообщении, которое легендарный сотрудник советских органов госбезопасности, начальник 4-го (разведывательно-диверсионного, зафронтового) Управления НКВД СССР Павел Судоплатов направил 16 января 1943 года заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову.Разведчик докладывал об обстановке в районе Брянска.&quot;Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт&quot;, — говорилось в документе.Как докладывал Судоплатов, взятый в плен французский капрал Роберт Гестен "показал, что немцы намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов", и что ожидается подкрепление в виде авиации и танков.В этом же сообщении говорилось, что, по агентурным данным, немецкие гарнизоны, расположенные в населенных пунктах в районе Брянска, и прилегающих к железной дороге Унеча-Сураж, пополняются за счет французов из так называемого "легиона по борьбе с большевизмом" и украинских националистов.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240326/odessa-1935787488.html
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украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, сергей нарышкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, евросоюз
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Евросоюз
ФСБ раскрыла архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году

ФСБ раскрыла архивы о том, как чекисты уничтожили группу французов под Брянском

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бойцы органов государственной безопасности СССР в январе 1943 года уничтожили под Брянском группу французов, воевавших за гитлеровскую Германию и пытавшихся занять один из населенных пунктов, следует из рассекреченного архивного документа ФСБ России, опубликованного Президентской библиотекой.
Речь идет о сообщении, которое легендарный сотрудник советских органов госбезопасности, начальник 4-го (разведывательно-диверсионного, зафронтового) Управления НКВД СССР Павел Судоплатов направил 16 января 1943 года заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову.
Разведчик докладывал об обстановке в районе Брянска.
«

"Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт", — говорилось в документе.

Как докладывал Судоплатов, взятый в плен французский капрал Роберт Гестен "показал, что немцы намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов", и что ожидается подкрепление в виде авиации и танков.
В этом же сообщении говорилось, что, по агентурным данным, немецкие гарнизоны, расположенные в населенных пунктах в районе Брянска, и прилегающих к железной дороге Унеча-Сураж, пополняются за счет французов из так называемого "легиона по борьбе с большевизмом" и украинских националистов.
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В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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