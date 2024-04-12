https://ria.ru/20240412/forum-1939543689.html

Более 4 тысяч участников собрал форум "Открытые инновации" в Москве

Более 4 тысяч участников собрал форум "Открытые инновации" в Москве - РИА Новости, 12.04.2024

Более 4 тысяч участников собрал форум "Открытые инновации" в Москве

В технопарке "Сколково" завершился Международный форум "Открытые инновации", который собрал более 4 тысяч участников, сообщает пресс-центр форума. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:52

2024-04-12T10:52

2024-04-12T11:15

технологии

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сбербанк россии

фонд "сколково"

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В технопарке "Сколково" завершился Международный форум "Открытые инновации", который собрал более 4 тысяч участников, сообщает пресс-центр форума. Повестка этого года — достижение технологического суверенитета. 48 сессий деловой программы были посвящены системным вопросам развития отечественного высокотеха, развитию культуры технологического предпринимательства и будущему отдельных отраслей. Главными "героями", которые способны быстро доводить свои разработки до готового продукта и выводить их на рынок, участники форума назвали малые технологические компании и стартапы. На выставке Open Innovations Expo экспоненты — поставщики технологических решений — продемонстрировали свои инновационные разработки. "Отрадно отметить, что на выставке представлены решения не только крупных, но и малых компаний. Это говорит о том, что вклад малых компаний в технологическое развитие России неустанно растет", — отметил председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, его слова приводит пресс-служба. Вовлечение частного инновационного бизнеса в периметр реализации дорожных карт правительства по ключевым направлениям высокотеха — первоочередная задача, которая обсуждалась на форуме. Для этого необходимы действенные меры господдержки и эффективные инструменты финансирования, которые могут значительно ускорить развитие российских технологий как внутри страны, так и за рубежом. В частности, много внимания эксперты уделили перспективам развития рынка венчурных инвестиций, на котором наблюдается оживление активности. При этом, по данным, представленным старшим вице-президентом, руководителем блока "Технологии" Сбербанка Андреем Белевцевым, 2023 год стал во всем мире годом развития так называемого генеративного ИИ — формы искусственного интеллекта, которая может создавать текст, изображения и разнообразный контент на основе данных, на которых выполняется обучение. IT-стартапы в этой области выросли в шесть раз: в них было инвестировано порядка 20 миллиардов долларов. На столичном инвестиционном рынке в минувшем году неожиданно в топ вырвались технологии, связанные с производством материальных объектов, устройств и механизмов: машиностроение, автоматизация процессов и другие сферы, где используются физические объекты для создания продуктов или услуг, рассказал на форуме генеральный директор Московского инновационного кластера Алексей Парабучев. По словам Дроздова, сегодня очень активно развиваются стартапы в области кибербезопасности и эта тема особенно важна с точки зрения обеспечения технологического суверенитета. Форум "Открытые инновации" проводится с 2012 года и является одной из влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Организатор — Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), соорганизатор – правительство Москвы.

https://ria.ru/20240411/forum-1939286590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, россия, сбербанк россии, фонд "сколково", вэб.рф (вэб)